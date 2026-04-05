◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島２×―１阪神（５日・マツダスタジアム）「８番・左翼」で先発出場した阪神の福島圭音外野手がプロ初のマルチ安打を記録した。２３年の育成ドラフト２位で入団し、３月３０日に支配下登録されたばかり。スポーツ報知評論家の福本豊氏は、アピールを続ける若武者に大きな期待を寄せた。＊＊＊＊＊福島が結果を出した。３回に右前安打。６回には外角のフォークをうまく捉え、左翼線に