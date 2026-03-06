藤井風、世界的プロデューサーからオファー！『WBC』初のサウンドトラックに参加
藤井 風（Fujii Kaze）が、3月6日に配信リリースされた『ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）』史上初となるサウンドトラック『2026 World Baseball Classic』に参加していることが発表された。
■藤井 風にとっては約半年ぶりの新曲
サウンドトラック『2026 World Baseball Classic』は、2度のグラミー賞受賞歴を誇り、史上初めて米ビルボードの「プロデューサー・チャート」で通算100週1位を記録したプロデューサーのタイニーがWBC公式ミュージック・プロデューサーに就任し、ラテン界のプロデューサーであるアルバート・ハイプとホタ・ロサと共に手がけたもの。
そんなタイニーから藤井にオファーがあり、今作のボーダーレスなコラボレーションが実現した。
藤井にとってアルバム『Prema』以降、約半年ぶりの新曲となる本楽曲は、野球のスピリット、そして前回大会の優勝国である日本の功績を祝したものに仕上がっており、英語と日本語が混じり合う歌詞は、様々な文化が交差するWBCの世界観にも寄り添ったものにもなっている。
藤井は、2025年9月にリリースした全曲英語詞による3rdアルバム『Prema』が、Billboard Japan 総合アルバムチャート“HOT Albums”にて1位を獲得。発売前後には初のヨーロッパツアーや2度目の北米ツアー成功させ、その勢いのままに2026年は『Prema World Tour』と題したアジア6ヵ所でのドーム＆スタジアムツアーが控えている。
■リリース情報
2026.03.06 ON SALE
V.A.
DIGITAL ALBUM『2026 World Baseball Classic』
