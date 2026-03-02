大人世代を狙い撃ち！「平成ギャルみがハンパない♡」あの頃を思い出す100均キーホルダー
商品情報
商品名：キーホルダー（しっぽ、8cm）
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：全長13.5cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4968583265444
平成ギャル風で大人女子にささる♡ダイソーの『キーホルダー（しっぽ、8cm）』
可愛いキーホルダーが豊富なダイソーで、平成時代を謳歌した大人女子の心をグッと掴むようなアイテムを発見しました！
『キーホルダー（しっぽ、8cm）』という商品です。平成ギャルを彷彿とさせる、もふもふ素材のキーホルダーです。
ギャル全盛期はカリスマシンガーに憧れて、ファーしっぽのようなアイテムを多くの人が身に着けていましたよね♡懐かしくて、たまらずゲットしてしまいました！
ふわっとした質感と、ド派手なカラーは、まさにあの頃を思い出させます！
リングが付いているので、バッグやポーチ、鍵など、あらゆるものにつけて楽しめますよ。
チャームにしたり目印として使ったり…さまざまな用途を楽しめる！
手のひらに収まるサイズ感で、邪魔にならずさりげなくつけられます。
スクールバッグ風ポーチにつけてみましたが、想像以上にピッタリ！
サイズが合えば、お気に入りのぬい用のファッションアイテムとしても使えます。
最近話題になったダイソーのガラケー風ミラーを、デコレーションしたものに取り付けてみました。
当時は「パカパカ」と呼ばれたガラケーにも、可愛いストラップをつけている人がたくさんいました。
当時に戻ったような感覚になり、バッグを開くたびに新鮮な気持ちになります！
存在感があるキーホルダーなので、鍵につけてもバッグの中で一発で探し出せて便利です。
今回は、ダイソーの『キーホルダー（しっぽ、8cm）』をご紹介しました。
平成時代が懐かしいなという方や、Y2K好きな方にささりそうなアイテム！ダイソーで見かけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。