イラストレーターのkantabouさんの漫画「うちの息子は怒りっぽい」がインスタグラムで4000以上の「いいね」を集めて話題となっています。

何かと怒りっぽい4歳の息子。注意したときの言い訳や反論のスピードも早く、母は困惑する毎日で…という内容で、読者からは「うちの子も似たような状況なので分かります」「こういう一面も子育ての醍醐味（だいごみ）かも」などの声が上がっています。

否定せず寄り添うことで見えてきた変化

kantabouさんは、インスタグラムで作品を発表しています。kantabouさんに作品について話を聞きました。

Q.漫画「うちの息子は怒りっぽい」を描いたきっかけを教えてください。

kantabouさん「写真や動画だけでなく、実際にあった出来事を記録して残したいと思ったからです」

Q.怒りっぽい息子さんを見て、どのように感じていますか。

kantabouさん「同年代の子たちと比べて、どうしてこんなに怒りっぽいのか、遺伝なのか、育て方なのか…。今はまだ小さいのでそれほど問題に感じていませんが、大きくなって反抗期などが来たときが不安だな、と感じています」

Q.息子さんが怒ったり、イライラしたりしたときは、どのような対応を意識していますか。

kantabouさん「どうして怒っているのか、さびしかったり、悔しかったり、怒っている内容の後ろにある感情を見るようにして、まずは共感してあげると落ち着きます。自分の気持ちを無視されて、大人のペースに従わなければならないときなどに悔しさを感じているようなので、『イヤだよね』『こうしたかったんだよね』といったん共感してあげると、次の行動にスムーズに移せているような気がします」

Q.今後、息子さんにはどのような子に成長していってほしいですか。

kantabouさん「自信を持って、やりたいことにチャレンジする子になってほしいです」

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

kantabouさん「子どもが生まれた4年前の2022年からです」

Q.創作活動で今後、取り組んでいきたいことを教えてください。

kantabouさん「これまで通り、育児漫画を継続して投稿していきたいです」

Q.漫画「うちの息子は怒りっぽい」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

kantabouさん「『うちもうちも』と共感していただけるコメントが多かったです」