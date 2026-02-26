「今日好き」代田萌花（もか）、ミニスカ制服自撮りショットに絶賛の声「撮影方法おしゃれでセンス抜群」「ハーフツイン似合ってる」
【モデルプレス＝2026/02/26】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた代田萌花（だいだ・もか）が2月24日、自身のInstagramを更新。制服姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】「今日好き」カップル成立話題のJK「撮影方法おしゃれでセンス抜群」ミニスカ制服自撮りショット
代田は「学校の雰囲気スキ」とつづり、白シャツにリボンタイの制服姿で、学校内で鏡越しに撮影した写真を投稿。ハーフツインの髪型に、腕にはクリーム色のシュシュをつけたスタイルで、ピースサインや頬に手をあて目を閉じる姿、顎に手を乗せ、スマートフォンの内側カメラで画面を見せるショットなど披露している。
この投稿に「可愛すぎ」「内側カメラでの自撮り最高」「撮影方法おしゃれでセンス抜群」「ハーフツイン似合ってる」「可愛いを更新してる」「お姫様みたい」などと注目を集めている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。もかは、3回目の継続で参加した「テグ編」で森本陸斗（もりもと・りくと）と成立した。（modelpress編集部）
◆代田萌花、制服ショット披露
◆代田萌花の投稿に反響
