¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤ÎÀÖÀ±·û¹»á¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØNetflix Japan¡Ù¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë½Ð±é¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤ÎÂç³Ø»þÂå¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÀÖÀ±·û¹»á
¤³¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯(WBC)¡×¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÎ¨¤¤¤ë°æÃ¼´ÆÆÄ¤¬¤¤¤«¤Ë¤·¤Æº£Âç²ñ¤òÀï¤¤È´¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ò¡¢¹â¶¶Í³¿»á¡¢ÀÖÀ±»á¡¢¹ÓÌÚ²íÇî»á¤¬ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ÇÊ¬ÀÏ¤¹¤ë´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
°æÃ¼´ÆÆÄ¤È¤Ï°¡ºÙ°¡Âç³Ø¤ÎÀèÇÚ¡¦¸åÇÚ¤Î´Ø·¸À¤Ç¤¢¤ëÀÖÀ±»á¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤¬1Ç¯À¸¤ÇÆþ¤Ã¤¿¤È¤¡¢°æÃ¼¤µ¤ó¤ÈÆ±Éô²°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖËÍ¤¬1Ç¯À¸¡¢°æÃ¼¤µ¤ó¤¬2Ç¯À¸¡£¤¦¤Á¤Ï³Æ³ØÇ¯¤¬1¿Í¤º¤Ä¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°æÃ¼¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ä¤âÉô²°¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ÎÅö»þ¡¢°æÃ¼¤µ¤ó¤â2Ç¯À¸¤Ê¤Î¤Ç²¼µéÀ¸°·¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø»Å»ö¤ÏÇ¤¤»¤¿¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
°æÃ¼´ÆÆÄ¤ÎÉÔºß¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤â²¿¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦?¡×¡ÖËÍ¤¬Á´Éô¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡×¤ÈÉÔËþ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀÖÀ±»á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¢¤ë»þ¡¢°æÃ¼¤µ¤ó¤òÃµ¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¥³¥½¥Ã¤È¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö°ã¤¦»þ¤Ë¸«¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ó¥Ç¥ª¤ò´Ñ¤Æ¡¢Â¾Âç³Ø¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¥¯¥»¤òÃµ¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤Î¿Í¤Ë¤Ï¡ØÉô²°¤Î»Å»ö¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£°æÃ¼¤µ¤ó¤¬¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ï¼õ¤±·Ñ¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ê¤È¡×¡Ö¤½¤ì¤«¤éËÍ¤â¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤âÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢°æÃ¼¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¸¦µæ¤Î»ÅÊý¡¢Áê¼ê¤Î¥¯¥»¤Î¸«È´¤Êý¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£Ìîµå´ÑÅª¤Ê¤â¤Î¤â°æÃ¼¤µ¤ó¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¹¤´¤¯Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡ØGoing! Sports&News¡Ù(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï)¤ä¡Ø¾ðÊó¥é¥¤¥Ö ¥ß¥ä¥Í²°¡Ù(ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó)¤Ê¤É¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÀÖÀ±·û¹»á¡£¡ÖLITEVIEW¡×¥¢¥×¥ê¤ÇËè½µ·îÍË(20:00¡Á20:30)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²»À¼ÈÖÁÈ¡ØÀÖÀ±·û¹¤ÎÆþ¤Ã¤Æ¤Í¤§¡¼¤ó¤À¤è!¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡É¤ÎÌîµå¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÖÁÈ¤Ë¤ÏÉÔÄê´ü¤Ç¥²¥¹¥È¤âÅÐ¾ì¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ßÀÃæ¼£»á¤äÈ¬ÌÚÍµ»á¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëºå¿À¤ÎOBÁª¼ê¤ä¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎT-²¬ÅÄ¤äÃæÀî·½ÂÀ¤é¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÈÇ¤¬ÇÛ¿®Ãæ¡£
ÀÖÀ±·û¹»á
