¥¤¥Á¥í¡¼¤âÅÝ¤ì¤¿¡ÈWBC¸å°ä¾É¡É¡Ä¡ÖºÇÂç10¿ÍÎ¥Ã¦¡×¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ëÏ¢ÇÆ¤Ø¤Î»îÎý
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë20¥Á¡¼¥à¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬¤Û¤Ü³ÎÄê¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ë¤ÏÊÝ¸±ÌäÂê¤Ç¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Û¤É±ó¤¤¥Á¡¼¥à¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ9¿Í¤¬½¸·ë¤·¤¿»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¥Ù¥¹¥È¤Ë¶á¤¤ÉÛ¿Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¿ù»³¤ÎÁª½Ð³°¤Ï°æÃ¼´ÆÆÄ¤¬¡È¶õµ¤¤òÆÉ¤ó¤À¡É²ÄÇ½À¤â¡©
¡¡¹ñÆâÁÈ¤ÏÅö½é¡¢ºòµ¨¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Èºå¿À¤«¤éµåÃÄÊÌ¤ÎºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë4¿Í¤º¤Ä¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ºå¿À¤ÎÀÐ°æÂçÃÒ¤¬º¸¥¢¥¥ì¥¹ç§Â»½ý¤Î¤¿¤á¼Âà¤òÈ¯É½¡£ÂåÂØÁª¼ê¤È¤·¤ÆÀ¾Éð¤Î¶ùÅÄÃÎ°ìÏº¤¬ÄÉ²Ã¾·½¸¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡µ®½Å¤Êº¸ÏÓ¤¬1Ëç²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´¶¯¤¤¤¬¡¢ËÜÍè¤Ê¤é¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¿ù»³°ì¼ù¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤à¤·¤í¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤Èµß±çÅê¼ê¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢ºòµ¨31¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤¿¿ù»³¤¬ºÇÍÎÏ¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¤Ï¤¹¤Ç¤Ë4¿Í¤¬ÂåÉ½Æþ¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤¬¤½¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤ò´Õ¤ß¤Æ¡¢¡È¶õµ¤¤òÆÉ¤ó¤À¡É²ÄÇ½À¤â¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¢¡¹ç·×10¿Í¤â¡Ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ò½±¤¦¡ÈWBCÂçÎÌÎ®½Ð¡É
¡¡¼Â¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î4¿Í¡Ê¶áÆ£·ò²ð¡¢¼þÅìÍ¤µþ¡¢ËÒ¸¶ÂçÀ®¡¢¾¾ËÜÍµ¼ù¡Ë°Ê³°¤Ë¤â¡¢6Ì¾¤Î³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤¬WBC¤Ë»²²Ã¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤âÂç¤¤ÊÄË¼ê¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤Î¤¬¡¢¥¥å¡¼¥ÐÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥â¥¤¥Í¥í¤ÎÉÔºß¤À¤í¤¦¡£Âë¤Î¹äÏÓº¸ÏÓ¤Ïºòµ¨¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ëºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀèÈ¯¿Ø¤Ï¡¢Í¸¶¹ÒÊ¿¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤ØÎ®½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âæ½ê»ö¾ð¤Ï¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¸·¤·¤¤¾õ¶·¡£¥¨¡¼¥¹¤ÎÉÔºß¤¬Ä¹°ú¤±¤Ð¡¢³«Ëë¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç¤¤ÊÉÔ°Â¤¬»Ä¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥â¥¤¥Í¥í¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¥Ë¥«¥é¥°¥¢¤Î¥À¥¦¥ó¥º¤ä°éÀ®ÏÈ¤«¤é¥â¥¤¥Í¥í¤ÈÆ±¤¸¥¥å¡¼¥Ð¤Î¥µ¥ë¥Ç¥£¡¢¤µ¤é¤Ë¥á¥¥·¥³¤Î¹äÏÓ¥¢¥ë¥á¥ó¥¿¤â¼«¹ñ¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¥ë¡¼¥¡¼½ù¼ãô¦¡Ê¥·¥å¡¼¡¦¥ë¥ª¥·¡¼¡Ë¤È°éÀ®2Ç¯ÌÜ¤ÎÄ¥½Ô瑋¡Ê¥Á¥ã¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥¦¥§¥¤¡Ë¤Î2¿Í¤âÂæÏÑ¤ÎÂåÉ½¸õÊä¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î4¿Í¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¹ç·×10¿Í¤ÎÎ¥Ã¦¤¬Ç»¸ü¤À¡£
¢¡¿ù»³¤¬ÄÉ²Ã¾·½¸¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â
¡¡¤µ¤é¤Ë¤â¤·»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÅê¼ê¿Ø¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¿ù»³¤¬ÄÉ²Ã¾·½¸¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¿ô¤Ï10¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤¬WBC¤Ç¾¡¤Á¿Ê¤á¤Ð¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ø¤Î¹çÎ®¤ÏÃÙ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£WBC¤Î·è¾¡¤«¤é³«ËëÀï¤Þ¤Ç¤Ï¤ï¤º¤«10ÆüÄøÅÙ¤·¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Åê¼ê¤ÏÎãÇ¯¤è¤ê1¤«·îÁ°ÅÝ¤·¤Ç¸ª¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¹çÎ®¸å¡¢¤¹¤°¤Ë°ì·³¤ÇÅê¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¼«¹ñ¤Î°Ò¿®¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤ê¡¢¸ø¼°Àï¤ÇËÜÍè¤Î¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤Ì¤°¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£
¢¡¥¤¥Á¥í¡¼¤âÅÝ¤ì¤¿¡ÄWBC¤¬Áª¼ê¤ÎÂÎ¤Ë»Ä¤¹¡È¸«¤¨¤Ê¤¤¥À¥á¡¼¥¸¡É
¡¡WBC¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëºÇ¤âÍÌ¾¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥¤¥Á¥í¡¼¤À¡£2009Ç¯¤ÎÂè2²óWBC¤Ç¸¶Ã¤ÆÁ´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Âç²ñÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤Î¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¥¤¥Á¥í¡¼¡ÊÅö»þ¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡1ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤¹¤ëÎ©¾ì¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Âç²ñ½øÈ×¤«¤éÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢ÂÇ·â¤ÏÄãÌÂ¡£¤½¤ì¤Ç¤â½ÉÅ¨¡¢´Ú¹ñ¤È¤Î·è¾¡Àï¤Ç¤Ï±äÄ¹¤Ë¾¡Íø¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á¡¢Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥¤¥Á¥í¡¼¤òµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢WBC·è¾¡¤«¤éÌó2½µ´Ö¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î³«ËëÀï¤Ë¥¤¥Á¥í¡¼¤Î»Ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³«Ëë¿ôÆüÁ°¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¡¢¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡¢°ßÄÙáç¤¬È½ÌÀ¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¸Î¾ã¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î»þ¤¬ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤À¤Ã¤¿¡£
