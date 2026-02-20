声優・井澤詩織、また水着グラビアに挑戦！ 白と青のランジェリーなど『BRODY』収録
声優の井澤詩織が20日発売の『BRODY』4月号のセブンネット版表紙を飾った。
【写真】たまらん！豊満ボディのグラビア 白青ランジェリー姿の井澤詩織
『チェンソーマン』ポチタ役、『メイドインアビス』シリーズのナナチ役など、数々の人気キャラクターを演じる声優の井澤詩織。声優生活20年目という節目を迎えた彼女が、2023年に発売した写真集以来となる水着グラビアに挑戦した。
誌面では、白と青のランジェリーに身を包み、室内でくつろぐリラックスした表情から、凛とした佇まいまで、多彩な魅力を収めた撮り下ろしカットを掲載。
インタビューでは、特徴的な声質ゆえに抱えてきた葛藤や、それを強みに変えてきたこれまでの歩み、さらに近年挑戦している怪談朗読への思いなど、声優としての現在地を率直な言葉で語っている。
