「明るい春色は苦手」→【GUのネイビー】がイイかも！ 今から着回せる♡「爆売れブラウス」

春に向けて服を買いたいけれど、明るい色味は苦手……。そんな大人女性は、落ち着いたトーンのネイビーを選んでみて。春夏のトレンドカラーとして注目のカラーで、一点投入で旬の着こなしを楽しめそうです。今回は【GU（ジーユー）】のベストセラーブラウスをピックアップ。羽織物を合わせれば今から使えるので、ぜひワードローブに迎えて。

大人が着やすい上品なネイビーのブラウス

【GU】「ボウタイブラウス」\2,490（税込）

知的かつ都会的なムードが漂うネイビーのブラウス。胸元の大きなリボンが華やかです。落ち着いた色味なので、甘さ控えめに着られるのが嬉しいポイント。1枚でサラッと着たりジャケットやカーディガンを重ねたり、結び方をアレンジすることもできて幅広い着こなしが楽しめそう。UVカット機能が付いているため、紫外線が気になる春に重宝する予感。

ツイード調カーデと合わせてエレガントに

華やかなボウタイブラウスに高見えするツイード調のカーデを合わせれば、エレガントで女性らしいコーデに。たっぷりとボリュームのあるスカートで、360度サマ見えが狙えそうです。暗いトーンで重たくなりすぎないように、カーデはホワイト系を選ぶのがおすすめ。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M