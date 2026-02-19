ミラノ五輪で話題沸騰！韓国美人フィギュア解説者の最新SHOTに視線釘付け「可愛すぎるお姫様」

日本でも「美しすぎる」と注目を集める韓国の元フィギュアスケート選手イム・ウンスが、ミラノ現地での近況写真でまたしてもファンを魅了している。

【写真】日本も釘付け！イム・ウンスの美貌

イム・ウンスは最近、インスタグラムで「Nevertheless」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

韓国でミラノ・コルティナ冬季五輪を独占中継するJTBCのフィギュアスケート解説員としてミラノ現地入りしているイム・ウンス。投稿された写真には、実況席でヘッドセットを着用しながら真剣な面持ちを浮かべる姿が写っている。

ぱっちりとした瞳に透明感のある美肌、さらには小顔ぶりで日本でも「美しすぎる解説者」と話題沸騰中の彼女。今回の投稿でもアイドルさながらの美貌を存分に見せつけるとともに、口をすぼめたお茶目な表情も披露してファンを釘付けにしていた。

投稿には、「ミラノの解説クイーン」「可愛すぎるお姫様」「かわいい♡」「解説する姿が素敵です」など絶賛のコメントが届いている。

（写真＝イム・ウンスInstagram）

イム・ウンスは2003年2月26日生まれの22歳。キム・ヨナを見て育った世代「ヨナ・キッズ」の有望株の1人と呼ばれ、2017年の世界ジュニアフィギュアスケート選手権では、キム・ヨナ以降の韓国勢最高順位となる4位入賞。オリンピック出場経験こそないが、韓国代表としてNHK杯や四大陸選手権、世界選手権など数多くの大会に出場し、2025年2月に現役を引退した。人気ゲーム『ポケットモンスター』シリーズに登場するゼニガメに似たキュートなビジュアルから、「コブギ（韓国語で“カメ”の意味）」の愛称で知られている。