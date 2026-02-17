さくらバレー男子の組み合わせが発表！ 春高決勝を戦った東山や清風も出場

16日（月）に一般社団法人 全国私立高等学校バレーボール連盟が、令和7年度 第31回全国私立高等学校男女バレーボール選手権大会（さくらバレー）男子の組み合わせを発表した。

私立高校のみ出場が可能なさくらバレーは、チームが新体制になって最初の全国大会。第31回大会は3月24日（火）に開会式を迎え、25日（水）から27日（金）にかけて競技を実施。全国から80チームが参加する男子大会は町田市立総合体育館、相模原市立総合体育館、相模原市立北総合体育館、日野市市民の森ふれあいホール、エスフォルタアリーナ八王子の5会場を中心にそれぞれリーグ戦を行い、優勝を決める。

競技1日目、2日目は5チームによる完全リーグ戦を実施。リーグ戦の3セット目は15点先取とし、14対14の同点となった場合には2点リードに達するまで続行される。各グループの1位チームが競技3日目の準々決勝へ進出。なお、準々決勝、準決勝、決勝はトーナメント戦で行われ、全セットが25点先取の通常の3セットマッチが適用される。

男子大会には、第78回JVA全日本バレーボール高等学校選手権大会の決勝を戦った東山高校や清風高校など強豪校も出場。優勝をかけた熱い戦いが繰り広げられる。

リーグ戦のグループは以下の通り。

■令和7年度 第31回全国私立高等学校男女バレーボール選手権大会（さくらバレー）男子の組み合わせ



▼町田市立総合体育館メイン

グループ1

清風高校・明治大学付属中野高校・小松大谷高校・東海地区・長崎南山高校

グループ2

花巻東高校・神戸弘陵学園高校・新発田中央高校・明和県央高校・札幌大谷高校



▼相模原市立総合体育館メイン

グループ1

金光学園高校・東洋高校・仙台大学附属明成高校・英明高校・長野日本大学高校

グループ2

東海地区・慶應義塾高校・鎮西学院高校・奈良育英高校・東京学館船橋高校



▼相模原市立総合体育館メイン

グループ3

東北高校・樟南高校・正智深谷高校・昇陽高校・金沢学院大学附属高校

グループ4

東海大学付属相模高校・関東第一高校・洛南高校・東海地区・藤井学園寒川高校



▼相模原市立北総合体育館

グループ1

東海地区・関西高校・啓新高校・駿台学園高校・近畿大学附属高校

グループ2

福岡大学附属大濠高校・北海道科学大学高校・仙台育英学園高校・大阪産業大学附属高校・土浦日本大学高校



▼エスフォルタアリーナ八王子

グループ1

白鷗大学足利高校・岩倉高校・青森明の星高校・常翔学園高校・富山第一高校

グループ2

広島工業大学高校・東北文教大学山形城北高校・九州産業大学付属九州産業高校・近江高校・東海地区



▼エスフォルタアリーナ八王子

グループ3

駒澤大学高校・鹿児島城西高校・北海高校・八千代松陰高校・盛岡誠桜高校

グループ4

高岡第一高校・広島城北高校・東山高校・東海地区・大森学園高校



▼エスフォルタアリーナ八王子

グループ5

新田高校・東海地区・三浦学苑高校・開智高校・羽黒高校

グループ6

酪農学園大学附属とわの森三愛高校・沖学園高校・花園高校・安田学園高校・昌平高校



▼日野市市民の森ふれあいホール

グループ1

関西大学北陽高校・日本大学山形高校・関根学園高校・日本航空高校・東海地区

グループ2

東亜学園高校・日章学園高校・広島県瀬戸内高校・桃山学院高校・一関修紅高校