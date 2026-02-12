夫婦漫才コンビ『東京太・ゆめ子』で活動していた、漫才師の東京太（あずま きょうた）さんが肺がんのため亡くなったことが12日、落語芸術協会の公式サイトで発表されました。82歳でした。

落語芸術協会は、公式サイトで「令和8年2月2日(月)午後6時30分、当協会所属の漫才師 東京太（本名：菅谷利雄 すがやとしお）が肺癌のため逝去しました」と発表。

京太さんについて「当協会においても、参与として長きにわたり指導役をつとめ、後進の育成にも尽力。舞台上での温かな笑いや穏やかな人柄、生涯を通じて芸に真摯に向き合う姿は、仲間内にも愛され厚く尊敬をされていました」と振り返り、「昨年のゆめ子先生に続き、京太先生まで旅立たれてしまったことは深い喪失感に包まれ、悔やんでも悔やみきれません」とつづっています。

葬儀は近親者にて執り行われたということです。

京太さんは、1943年生まれの栃木県真岡市出身。1961年に、松鶴家千代若・千代菊さんに入門し、翌年には『鶴田松夫・竹夫』を結成。さらに、1963年から1985年にかけては『東京二・京太』として活躍し、東京漫才界の発展に寄与しました。

そして、解散後は漫談、司会、競輪評論など多方面で才能を発揮。しかし漫才への思いが断ちきれず、1993年にゆめ子夫人とともに夫婦漫才コンビ『東京太・ゆめ子』を結成しました。

ゆめ子さんとの 漫才 で、「あの〜、あれだよ」や「かあちゃん、帰ろうよ」などのフレーズで親しまれ、2010年に文化庁芸術祭賞・大衆芸能部門において大賞を受賞。その芸風は高く評価されました。2025年6月に、妻のゆめ子さんが亡くなったあとは、漫談で高座に上がり続けており、最後の出演は2025年11月15日の東洋館『 漫才 大行進』だったということです。