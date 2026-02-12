ミスド「ショコラフレンチ」が12年ぶり復活！ “ザクザク”クリームのドーナツなど全3種登場
「ミスタードーナツ」は、創業55周年を記念し「ショコラフレンチシリーズ」を、2月18日（水）から、全国の店舗で発売する。
【写真】思い出の味が再び登場！ 「ショコラフレンチシリーズ」全3種詳細
■ショコラフレンチ生地が再び
今回登場する「ショコラフレンチシリーズ」は、1983年の初登場以降、2013年まで不定期に期間限定で販売されていた商品。ミルクチョコ風味のふわっと軽いショコラフレンチ生地が特長のドーナツが12年ぶりに復活する。
ラインナップには、販売当時人気商品であった「ショコラフレンチ」や「エンゼルショコラ」に加え、新しく、ザクザク食感のチョコクリームをサンドした「ザクザクチョコクリームショコラ」の全3種がそろう。
「ショコラフレンチ」は、ミルクチョコ風味のショコラフレンチ生地にシュガーをまぶした、生地のふわっと軽い食感を堪能できる一品。
「エンゼルショコラ」は、ホイップクリームをサンドしたショコラフレンチ生地に、チョコレートをコーティングして仕上げた。
新商品「ザクザクチョコクリームショコラ」は、ホワイトチョコをかけた、ふわっと軽いショコラフレンチ生地に、ザクザク食感がアクセントのチョコクリームを挟んだ、さまざまな食感が楽しめるドーナツとなっている。
【写真】思い出の味が再び登場！ 「ショコラフレンチシリーズ」全3種詳細
■ショコラフレンチ生地が再び
今回登場する「ショコラフレンチシリーズ」は、1983年の初登場以降、2013年まで不定期に期間限定で販売されていた商品。ミルクチョコ風味のふわっと軽いショコラフレンチ生地が特長のドーナツが12年ぶりに復活する。
ラインナップには、販売当時人気商品であった「ショコラフレンチ」や「エンゼルショコラ」に加え、新しく、ザクザク食感のチョコクリームをサンドした「ザクザクチョコクリームショコラ」の全3種がそろう。
「エンゼルショコラ」は、ホイップクリームをサンドしたショコラフレンチ生地に、チョコレートをコーティングして仕上げた。
新商品「ザクザクチョコクリームショコラ」は、ホワイトチョコをかけた、ふわっと軽いショコラフレンチ生地に、ザクザク食感がアクセントのチョコクリームを挟んだ、さまざまな食感が楽しめるドーナツとなっている。