「くまの手」モチーフがキュート！ 福田里香さんコラボの「ベーレンタッツェン」を実食

「ベーレンタッツェン ギフト缶・S（4個入り）」1944円

「DEAN & DELUCA」と菓子研究家・福田里香さんが世界の伝統菓子を再編集する「ギフトプロジェクト」。2025年2月にスタートした本企画は、第1弾のフランス「プティ・ディアマン」、第2弾のイギリス「ティービスケット」、第3弾のスウェーデン「ハッロングロットル」と、毎回話題を呼んできました。

そして待望の第4弾として登場するのが、ドイツの伝統焼菓子「ベーレンタッツェン」。ドイツ語で「Bären＝くま、Tatzen＝手」という意味を持ち、ドイツの冬の祝祭には欠かせない縁起の良いお菓子なんです。

「ギフト缶・S（4個入り）」の裏にはくまの足跡を発見！ かわいい!!

「ベーレンタッツェン ギフト缶・M（8個入り）」4104円

星型の口金で絞って焼きあげたクッキーに、チョコレートをディップ。「くまの手」をかたどった愛らしいフォルムは、缶を開けた瞬間に思わず「かわいい〜！」と声が出てしまうほど。

福田さんいわく、「目指したのはレストランの食後に出てくる『ミニャルディーズ』のような上質感」とのこと。大きさも「子ぐまの手」くらいのサイズに仕上げることで、食べやすさにもこだわっています。

くまの手をイメージしたかわいらしい形♪

発表会では4種類のフレーバーすべてを試食。実際に食べてみると、絞り出しクッキー特有のさっくりとした軽やかな食感に驚きました！ 表面はサクッとしているのに、口の中でほろほろと崩れていく繊細な口どけ。ドイツの家庭で作られる素朴なホームメイド感を大切にしながらも、上品な味わいに仕上がっています。

まず試したのは「MAPLE（メープル×ヘーゼルナッツ×ダークチョコレート）」。ヘーゼルナッツの芳醇な香りとメープルのやさしい甘み、そしてビターなダークチョコレートのバランスが絶妙！ ひと口食べただけで「これは特別なお菓子だ」と感じさせてくれます。

続いて「COCOA（ココア×アーモンド×ホワイトチョコレート）」は、ココアの風味とアーモンドプードルのコクが印象的。ホワイトチョコレートがまろやかに全体をまとめていて、万人受けしそうな味わいです。

「COFFEE（コーヒー×ローストアーモンド×ホワイトチョコレート）」は、コーヒーのほろ苦さがしっかりと感じられる大人の味。淹れたてのコーヒーと合わせたら、まさに至福のティータイムになりそう！

そして「SPICE（スパイス×ローストアーモンド×ダークチョコレート）」は、シナモンやナツメグなどのスパイスがふわっと香り、ほんのり塩気もきいた複雑な味わい。ワインやウイスキーなど、お酒との相性もよさそうです。

とろける甘美な味わい！「スリッティ フィグチョコレート」を実食

ここからは、福田さんが特別に選び、発表会のお茶会で試食した「DEAN & DELUCA」のバレンタインチョコレートコレクションをご紹介。

食べた瞬間に口に広がる無花果の甘みにびっくり！

まず特に印象に残ったのが、イタリアから届いた「スリッティ フィグチョコレート」。なんと、木の上で自然乾燥させてから収穫した希少な無花果を、丸ごとチョコレートでコーティングした贅沢な逸品なんです！

「スリッティ フィグチョコレート 6個入」3672円、「スリッティ フィグチョコレート 2個入」1134円

ひと口かじると、まずダークチョコレートのパリッとした食感。そして中から現れるのは、しっとりとした無花果の果肉。噛むほどにじゅわっと広がる無花果の自然な甘みと、ビターなチョコレートのハーモニーがたまりません！

一般的なドライフルーツとは全く異なる、フレッシュ感を残したねっとりとした食感は、木の上で乾燥させるという特別な製法だからこそ。ワインのお供にもぴったりで、大人のバレンタインギフトにおすすめです。



パリで大人気のくま型ギモーヴ！「クルイゼル ギモーヴベア」を実食！

まずこの見た目でハートを掴まれました……！

フランス・パリで大人気のショコラトリー「クルイゼル」から届いた「ギモーヴベア」。愛らしいくまの形をしたギモーヴ（マシュマロ）に、チョコレートをコーティングした一品です。

口に入れた瞬間、チョコレートのパリッとした食感の後に、ふわっととろけるギモーヴの柔らかさ！ 63%のダークチョコと39%のミルクチョコ、2種類のコーティングが楽しめるのも魅力です。

「クルイゼル ギモーヴベア」2700円

ダークチョコレートタイプは、カカオのほろ苦さとギモーヴの甘さのコントラストが絶妙。ミルクチョコレートタイプは、よりまろやかで優しい味わいに仕上がっています。

見た目のかわいさはもちろん、食べたときの「パリッ、ふわっ」という食感の変化が楽しくて、思わず何個も食べたくなってしまう危険なおいしさ。お子さんへのプレゼントにも喜ばれそうです♪



フランスの小さな焼菓子専門店から届いた「ビスキュイトリー キネヴィル サブレマミー ショコラ」を実食！

「ビスキュイトリー キネヴィル サブレマミー ショコラ」2916円

フランスの小さな焼菓子専門店「ビスキュイトリー キネヴィル」から届いたサブレ「サブレマミー」。人気の高いこのサブレですが、なんと冬の間だけ、チョコレートをかけた特別な味わいに！

バターとチョコレートの組み合わせは間違いなし！

試食してみると、まず感じるのはバターの芳醇な香り！ 丁寧に作られた素朴な味わいながら、どこか懐かしくてホッとする優しい甘さが広がります。

サクサクとした軽やかな食感のサブレに、チョコレートがほどよくコーティングされていて、シンプルながらも飽きのこない味わい。コーヒーや紅茶はもちろん、ホットミルクとの相性もよさそう。

派手さはないけれど、「ああ、おいしいな」としみじみ感じる、そんな誠実な焼き菓子。大量生産では出せない、職人の手仕事が感じられる一品です。



「宝石」の名を持つ3層構造の魅惑チョコ「アンティカ ドルネチア キッケ」を実食！

1箱で「ヘーゼル」「パンナコッタ」「ラム」「トローネ」の全4種が楽しめます！

イタリア語で「宝石」を意味する名前がつけられた「アンティカ ドルネチア キッケ」。その名に恥じない、まさに宝石のような美しさと味わいを持つチョコレートです。

最大の特徴は、メレンゲ・クリーム・ダークチョコレートの3層構造。ひと口食べると、まずダークチョコレートの濃厚な風味が広がり、続いてなめらかなクリーム、そしてサクッと軽いメレンゲの食感へと変化していきます。

「アンティカ ドルネチア キッケ 4個入」1404円

この3つの異なる食感と味わいが、口の中で見事なハーモニーを奏でるんです！ 「一度食べたらやみつきになる」という評判も納得。複雑な味わいながら、後味はすっきりとしていて、ついもうひとつ、と手が伸びてしまいます。

小ぶりながらも満足感のある食べ応えで、自分へのご褒美チョコとしてもおすすめ。特別な日に、ゆっくりと味わいたい逸品です。



フランスの名匠から日本の気鋭パティシエまで！「CHOCOLATE COLLECTION 2026」の全容

「ベーレンタッツェン」と同時開催するのが、「DEAN & DELUCA」のバレンタイン企画「CHOCOLATE COLLECTION 2026」。フランスの名匠や日本の気鋭パティシエによる、個性豊かなチョコレートが勢揃いします。

フランスからは、注目のショコラティエたちの作品が続々登場。

「コフレ 8 ショコラ」5940円

「コフレ 2 ウルソンギモーブショコラ」3780円

特に話題なのが、2019年にわずか28歳でフランス最高峰の称号「M.O.F.（フランス国家最優秀職人章）」を取得した「イヴァン・シュヴァリエ」。故郷ブルターニュの素材を巧みに取り入れた「コフレ 8 ショコラ」5940円や、くま型ギモーヴの「コフレ 2 ウルソンギモーブショコラ」が1月下旬より登場予定です。

「ルナール・ロヴェ・ココ」5400円

キツネの形をしたショコラで知られる「ヤン・クヴルー」からは、人工的な保存料や香料を一切使わない、素材を最大限に活かしたエレガントなショコラが届きます。

「アソーテッドショコラボックス 22粒入」8640円

そして、1852年創業でモネやピカソも愛したという老舗ショコラトリー「ルイ・フーケ」のお菓子は、国内では「DEAN & DELUCA」のみの取り扱い。創業時から変わらぬ伝統技法を守り、銅鍋でナッツをていねいにキャラメリゼしてから細かくすり潰してつくる自家製プラリネが特徴の「アソーテッドショコラボックス」などがオススメです。

国内からは、素材選びから製法までていねいに向き合う、日本のつくり手による繊細なチョコレートが登場。

「バニラセレクション」3456円（店舗限定）

東京・松原の「リフェンリ」は、産地の異なる2種のバニラを使い分けた「バニラセレクション」を2月上旬より発売。インドネシア産バニラにはフランボワーズやトンカ豆を、マダガスカル産バニラにはサングリアや柚子などを合わせた6粒入のセレクションです。

「ボンボンショコラ プレミアム」2160円（店舗限定）

東京・兜町の「パティスリー イーズ」からは、アッサムチャイやほうじ茶、玉露など、日本茶とのマリアージュが楽しめるボンボンショコラが登場。指輪の箱に収められた「ボンボンショコラ プレミアム」は、タヒチ種バニラのガナッシュに6種のフルーツを凝縮した一粒です。

2026年のバレンタインは、物語を贈ろう

フランスの名匠から日本の気鋭パティシエまで、つくり手の哲学や素材へのこだわりが詰まった「CHOCOLATE COLLECTION 2026」。単にチョコレートを贈るだけでなく、その背景にある物語ごと届けられるのが魅力です。

大切な人への贈り物に、頑張った自分へのご褒美に。今年のバレンタインは、「DEAN & DELUCA」で特別な一粒を見つけてみてはいかがでしょうか？



■DEAN & DELUCA「CHOCOLATE COLLECTION 2026」

開催期間：2026年1月16日（金）〜2026年2月14日（土）

取扱店舗：マーケット店舗／一部カフェ店舗／オンラインストア

特設サイト：https://www.deandeluca.co.jp/release/valentine

公式オンラインストア：https://www.deandeluca.co.jp/shop/

Text & Photo：長戸 勲



