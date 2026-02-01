越谷が劇的幕切れで北海道に競り勝つ…クレモンズが終了間際に決勝フリースロー

2月1日、北海きたえーるで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第21節が開催された。越谷アルファーズが敵地でレバンガ北海道と対戦し、最終盤までもつれる接戦を81－80で制した。

5854人の観客が詰めかけた一戦、試合は序盤から激しいスコアの奪い合いとなった。第1クォーターは17－18とわずかにリードを許したものの、第2クォーターに越谷が爆発。アンソニー・クレモンズや松山駿の外角シュートが効果的に決まり、このクォーターだけで31得点を記録。48－46と逆転に成功して試合を折り返した。

後半、第3クォーターは北海道のジャリル・オカフォーらにインサイドを攻め込まれ、再びリードを許す苦しい展開となる。それでも第4クォーターに入ると、カイ・ソットのダンクや松山の得点で食い下がり、一進一退の攻防が続いた。

クライマックスは試合残り1分を切ってから。越谷はリードを保っていたものの、残り18秒、北海道の富永啓生に同点となるレイアップを許し、80－80と試合は振り出しに戻る。しかし、越谷は最後の攻撃でクレモンズが果敢にアタック。残り1秒でファウルを得ると、このフリースローを冷静に1本沈めて勝ち越しに成功、1点差で劇的な勝利を飾った。

勝利した越谷は、クレモンズが6本の3ポイントを含む23得点5リバウンドを記録。ソットが20得点14リバウンドのダブルダブルを達成したほか、松山が18得点4アシストをマークし勝利に大きく貢献した。

一方の北海道は、オカフォーが23得点、富永が21得点と活躍したものの、最終盤の失点に泣き、ホームで悔しい敗戦を喫した。

■試合結果



レバンガ北海道 80－81 越谷アルファーズ（@北海きたえーる）



北海道｜18｜28｜17｜17｜＝80



越 谷｜17｜31｜14｜19｜＝81

【動画】越谷ソットがリバウンドをねじ込む