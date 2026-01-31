楽天・前田健太投手（３７）が３１日、沖縄・金武町で行われた合同自主練習に参加した。キャッチボールなどで調整。１１年ぶりに日本球界に復帰した右腕は「昨日は移動もありましたし、今日軽めに体を動かして、明日に向けての準備という練習でした」と汗をぬぐった。

白文字で「イヌワシ」と記された紺色のキャップを着用して練習。「楽天市場で買いました」とニッコリ。今季から新天地で再スタートになる。「まだ楽天イーグルスの前田健太というのは少し違和感があると思うんですけど、違和感がなくなるぐらい溶け込めるように、そしてファンの人に慣れてもらえるように頑張っていきたい」と力を込めた。

入団会見時には「友達ができるかな」と不安を明かしていたマエケン。自主練習中や合間の休憩時間にコントレラス、藤井、田中千、ルーキーの伊藤樹らと柔らかな表情で会話を交わした。「ピッチャーには一通り、キャンプに来てるメンバーは、ウォーミングアップの場所とかで、たくさん話しました」。“友達作戦”は順調に遂行中。早くもチームに溶け込み始めている。

２月１日からキャンプが始まる。１軍キャンプスタートのベテランは「１日というところで、本来だったら入るタイミングではないけど、新しいチーム、新しい環境というところで、いいスタートを切れるようにブルペンに入ろうかなと思っている」とキャンプ初日からのブルペン入りを予告した。