「高市人気」で自民に勢い、中道は「公明票」見通せず…読売序盤情勢調査

［スキャナー］

読売新聞社の衆院選序盤情勢調査で、自民党は単独過半数（２３３議席）をうかがう勢いであることが明らかになった。

高市内閣の高い支持率が復調への追い風になっているとみられる。中道改革連合は現時点では「新党効果」を発揮できておらず、懸命に浸透を図る構えだ。（政治部 阿部雄太、傍田光路）

「私なりの筋」

高市首相（自民党総裁）は２８日、札幌市内のホテルに駆け付けた。北海道５区に出馬した自民の和田義明・元内閣府副大臣の応援のためで、立ち見を含む約９００人が詰めかけた。前回の２０２４年衆院選で落選した和田氏は今回、中道改革連合の池田真紀氏と横一線の戦いを演じている。

首相は「（衆院）解散の大義をほとんどの方に理解いただけていない。でも、これは私なりの筋（の通し方）だ」と理解を求め、自民への投票が政治の安定につながると訴えた。

自民は、候補を擁立した２８５選挙区のうち１２９選挙区でリードし、接戦区も含めると約２００で議席獲得の可能性がある。前回自民が３勝にとどまった北海道（１２選挙区）や、愛知県（１６選挙区）など、野党が強固な地盤を持つ地域でも上積みを狙える情勢だ。

「聴衆の反応違う」

前回選で自民は、党派閥の政治とカネの問題で逆風にさらされ、与党で過半数を割り込んだ。首都圏のある自民候補は「首相の写真が載った公約ビラがすぐになくなる。聴衆の反応が前回と全然違う」と語る。

読売新聞社の１月の全国世論調査では、高市内閣の支持率は６９％に上る。自民候補の大半が内閣支持層の５割超を取り込み、支持の底上げにつなげている。

日本維新の会は本拠地の大阪では堅調だが、他のエリアでは勢いを欠く。自民と互角の戦いとなっている幹部もおり、自民のような与党効果を得られていない。吉村代表は報道各社のインタビューで「維新がアクセル役となって実行することに大きな意義がある」と述べた。改革の推進役として存在感を高めたい考えだ。

野党乱立

立憲民主党と公明党が結成した中道改革は全国的に苦しい戦いの選挙区が目立つ。自民と対決する２００選挙区のうち、中道改革の候補が優位なのは８選挙区で、７３選挙区で自民候補にリードを許す展開だ。１０回連続で小選挙区当選を果たしてきた安住共同幹事長（宮城４区）も自民候補と競り合っている。

中道改革が頼みとする組織票も現時点では、どこまで小選挙区での得票に結びつくのか見通せない。同党の候補の多くは、立民を支援する連合票と、創価学会を支持母体とする公明票を土台に戦う戦略を描くが、ベテラン候補は「期待通りの票が来るかはわからない」と漏らす。

公明が前回議席を獲得した４小選挙区には今回、中道改革が候補を擁立したが、いずれも自民相手に劣勢もしくは接戦だ。野田共同代表は読売新聞の取材に「結党して間もないので、新党名を覚えてもらうのが課題だ」と語り、巻き返しに注力する意向を示した。

中道改革、国民民主党、共産党、れいわ新選組のいずれかが競合する選挙区は約１７０あり、野党乱立も自民有利に働いている。

前回並みの獲得議席が予想される国民民主の玉木代表は福岡市の街頭演説で「今は謙虚な政権運営だが、過半数を取ると、また国民の声を聞かなくなる」と呼びかけた。保守的な主張で昨年の参院選で躍進した参政党は小選挙区では議席獲得のメドが立っていない。

比例 自民大幅増…中道、維新は苦戦

読売新聞社が行った衆院選の序盤情勢調査によると、自民党は比例選でも好調だ。前回２０２４年衆院選で獲得した５９議席から大幅に積み増し、今回は、自民が単独過半数を維持した２１年（７２議席）と同水準の規模の獲得が視野に入る。

内閣支持層の約５割を固め、投票先の態度を明らかにしていない人が５割強に上る無党派層からも約１割の支持を集める。自民は無党派層では、野党に後れを取ることも多いが、序盤情勢での支持では、中道改革連合とほぼ並んでいる。日本維新の会の支持層も約１割を取り込んでいる。

自民と対照的に、維新は前回選の１５議席から減らす情勢で、１桁台に落ち込む可能性も出ている。

中道改革は比例選でも伸び悩んでいる。前回選で立憲民主党と公明党が獲得した計６４議席を下回る公算が大きく、小選挙区選と同様に、合流効果による支持の広がりは見られない。全国の１１ブロック別で見ても、四国を除き、いずれも立民と公明の合計獲得議席を下回りかねない状況だ。

高市政権との対決姿勢を強める中道改革だが、内閣不支持層の５割弱しか固められていない。野党各党の混戦模様も影響し、政権批判票の受け皿になり切れていない。１８〜３９歳の支持は国民民主党の半数程度にとどまるなど、若年層対策も課題だ。

国民民主は前回選（１７議席）並みを見込む。序盤では、２４年衆院選や昨夏の参院選のような躍進の兆しはみられない。

野党では、参政党とチームみらいが伸長しそうだ。参政は前回選の３議席からの大幅増となる可能性が高い。小選挙区に野党では２番目の１８２人を擁立したことが比例選での支持拡大につながっているようだ。みらいは若年層で支持を広げ、東京ブロックで２議席を固め、３議席目をうかがう。北関東、南関東、東海、近畿、九州の各ブロックでも議席獲得を視野に入れる。