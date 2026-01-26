ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬ÆÏ¤±¤¿¡È3Ê¸»ú¡É¤Ë¡Ö½é¤á¤Æ¤«¤â¡×¡¡¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Ø¡Ä¥Õ¥¡¥ó¤â´¶·ã¡Ö¤È¤Æ¤âµ®½Å¡×
ÂçÃ«¤¬¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤·´¶¼Õ
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¡ÊBBWAA¡Ë¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÙÉô¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÍ¼¿©²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£±Ñ¸ì¤Î¤ß¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Ìó2Ê¬È¾¤ËÅÏ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬µ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÃ«¤«¤é¸ø¶¦¤Î¾ì¤Ç½é¤á¤ÆÈô¤Ó½Ð¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë3Ê¸»ú¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¡¢3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤Ëµ±¤¤¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢¹õ¤Î¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤¿ÀµÁõ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç»²²Ã¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¹õ¥É¥ì¥¹¤Î¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÃÅ¾å¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢Î®Äª¤Ê±Ñ¸ì¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤Ø¤Î´¶¼Õ¤â¡£¡ÖTo my loving wife Mamiko¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Ë´¶¼Õ¤ÎÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï¡Ömy beautiful wife¡×¤È¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤µ¤º¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£SNS¤Ç¤ÏÂçÃ«¤¬É×¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦À¼¤â¡£¡ÖÂçÃ«¤¯¤ó¤Î¸ý¤«¤é¿¿Èþ»Ò¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤ÎÂ¿Ê¬½é¤á¤Æ¤À¤«¤é¤È¤Æ¤âµ®½Å¡×¡ÖæÆÊ¿¤Î¸ý¤«¤é½é¤á¤Æ¿¿Èþ»Ò¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ÎÊ¹¤¤¤¿¤«¤â¡×¡Ö³Î¤«¤Ë¡¢ÂçÃ«¤¯¤ó¤Î¸ý¤«¤é¡Ö¿¿Èþ»Ò¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡©¡×¤ÈÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë