プレミアリーグ 25/26の第23節 ボーンマスとリバプールの試合が、1月25日02:30にバイタリティー・スタジアムにて行われた。

ボーンマスはエバニウソン（FW）、アミン・アドリ（FW）、イーライ ジュニア・クルーピ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリバプールはコーディ・ガクポ（FW）、モハメド・サラー（FW）、フロリアン・ビルツ（MF）らが先発に名を連ねた。なお、リバプールに所属する遠藤 航（MF）はベンチからのスタートとなった。

26分に試合が動く。ボーンマスのアレックス・スコット（MF）のアシストからエバニウソン（FW）がゴールを決めてボーンマスが先制。

さらに33分ボーンマスが追加点。ジェームズ・ヒル（DF）のアシストからアレックス・ヒメネス（DF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

36分、リバプールが選手交代を行う。ジョー・ゴメス（DF）から遠藤 航（MF）に交代した。

このまま前半が終了するかと思われたが、前半終了間際の45+1分、リバプールのドミニク・ソボスライ（MF）のアシストからフィルジル・ファンダイク（DF）がヘディングシュートを決めて2-1と1点差に迫る。

ここで前半が終了。2-1とボーンマスがリードしてハーフタイムを迎えた。

リバプールは後半の頭から選手交代。ミロシュ・ケルケズ（DF）からアンドリュー・ロバートソン（DF）に交代した。

59分、リバプールは同時に2人を交代。アレクシス・マクアリスター（MF）、イエレミ・フリムポング（DF）に代わりウーゴ・エキティケ（FW）、カーティス・ジョーンズ（MF）がピッチに入る。

67分、ボーンマスが選手交代を行う。イーライ ジュニア・クルーピ（FW）からライアン・クリスティー（FW）に交代した。

74分、リバプールが選手交代を行う。コーディ・ガクポ（FW）からリオ・ヌグモハ（FW）に交代した。

80分リバプールが同点に追いつく。モハメド・サラー（FW）のアシストからドミニク・ソボスライ（MF）がゴールを決めて2-2。試合は振り出しに。

85分、ボーンマスが選手交代を行う。アレックス・ヒメネス（DF）からアレク・トート（MF）に交代した。

90+2分、ボーンマスが選手交代を行う。エバニウソン（FW）からエネス・ウナル（FW）に交代した。

後半終了間際の90+5分ボーンマスが逆転。アミン・アドリ（FW）がゴールを決めて3-2と逆転する。

以降は試合は動かず、ボーンマスが3-2で勝利した。

なお、リバプールに所属する遠藤 航（MF）は36分から交代で出場した。

2026-01-25 04:30:19 更新