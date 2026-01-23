準固体電池だから燃えにくく、安心して長く使える！モバイルバッテリーを2モデル
株式会社オウルテックは、準固体電池を採用した安心・安全・長寿命設計のモバイルバッテリー「OWL-LPB5024」シリーズおよび「OWL-LPB10024」シリーズを発売した。容量違いの2モデル（5000mAh／10000mAh）をラインアップし、PD出力や2台同時充電、低電流モード搭載などの利便性も兼ね備えており、日常使いに適した製品だ。
■準固体電池採用のモバイルバッテリー
安全性に優れる「準固体電池」を採用したモバイルバッテリー。5000mAhモデルはコンパクトで日常使いに適し、10000mAhモデルは外出や旅行、出張などにおすすめだ。
■「準固体電池」だから安心・安全・長寿命
電池の電解質にゲル状素材を採用し、従来のモバイルバッテリーに比べて発火リスクを低減している。劣化しにくい構造のため約2000回の充放電サイクルに対応しており、毎日の使用でも長く使える設計だ。また、−20℃〜60℃の低温や高温にも強い特長がある。
■バッテリー残量が1％単位で見える
バッテリー残量を1％単位で確認できるデジタル表示を搭載している。LEDランプ数による表示よりも分かりやすく、充電残量を把握できる。
■最大PD20W／30W充電に対応
USB Type-CポートはUSB PD（Power Delivery）に対応している。5000mAhモデルは最大20W、10000mAhモデルは最大30Wでの急速充電が可能だ。
■2台同時充電に対応
USB Type-CポートとUSB Type-Aポートを搭載し、合計最大5V／3A出力で2台の機器を同時に充電できる。スマートフォンとワイヤレスイヤホンなど、2つのデバイスを一度に充電できる便利な仕様だ。
■「低電流モード」搭載
USB Type-Aポートの「低電流モード」では、ワイヤレスイヤホンなど充電電流が小さい機器に対して、適切な電流値で安全に充電できる。
■各種保護機能搭載の安心・安全設計
「過充電（電圧／電流）保護」「過放電（電圧／電流）保護」「短絡（ショート）保護」「温度保護」といった各種保護機能を搭載しており、高い安全性を備えている。バッテリーの劣化を抑えつつ、ショート時の過電流を遮断し、高温時には充電を停止することで、万が一の事故を未然に防ぐ。
■PSE適合製品
日本の法律である「電気用品安全法」で定められた検査を実施したPSE適合製品だ。安心・安全に利用できる。
■安心の1.5年保証
本製品には1.5年保証が付帯する。使用中に万が一不具合が発生した場合でも、保証期間内であれば無償交換の対象となる。製品品質だけでなく、サポート体制にも力を入れている点が特長だ。
■製品仕様
OWL-LPB5024-BK（ブラック）
JANコード：4942322050447
OWL-LPB5024-WH（ホワイト）
JANコード：4942322050454
内蔵バッテリー：リチウムイオン電池 3.85V 5000mAh（19.25Wh）
サイズ（本体）：約62.8（W）×14（D）×94（H）mm
重量（本体）：約110g
