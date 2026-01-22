1月22日 逝去

2017年7月に開催された「Yahoo!ゲーム ゲームプラス」で登壇された時の様子

ひふみんの愛称で親しまれた元棋士・加藤一二三（かとう・ひふみ）九段が1月22日に逝去したことが伝えられた。

同氏は、2017年6月に棋士を引退しており、その後はゲームのイベントなどにも登壇するなど、多くのファンから親しまれていた。

今回「日本将棋連盟」のXアカウントは、同氏が肺炎によって86歳で逝去したことを伝えており、同ポストには悲しむ声が集まっている。

なお現在「日本将棋連盟」の公式サイトは接続エラーが発生しており、閲覧することができない。