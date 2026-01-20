今注目したい富山のおしゃれスポット

富山県射水市のシンボルとして親しまれている新湊大橋。帆船・海王丸を望む海王丸パーク内に、2025年10月オープンしたレストラン＆カフェ『BLUE．』があります。

帆船・海王丸

海風が心地よいロケーションに建つこちらは、白を基調とした地中海風のインテリアが印象的。天井が高く、自然光が差し込む開放的な空間で、海辺らしいゆったりとした時間が流れます。

カフェタイムに味わう、ふわふわティラミス

ティラミス

今回はカフェ利用で、ティラミスとドリンクをオーダー。バニラアイスが添えられたティラミスはサイズ感もたっぷりで、ふわふわと軽やかな口当たり。見た目以上に食べ応えがあり、満足感の高い一皿でした。

テラス席では、愛犬と一緒にカフェタイムやランチを楽しめます ［食楽web］

スイーツメニューだけでなく、パスタや鮮魚のカルパッチョなど本格的なイタリアンもラインナップ。新湊漁港も近く、富山の海の幸を味わえるのも楽しみのひとつです。富山観光の途中、射水エリアを訪れる際はぜひ立ち寄ってみてください。

（撮影・文◎岩井なな）

●SHOP INFO

BLUE．

住：富山県射水市海王町15

TEL：0766-73-9352

営：11:00～16:00、17:00～21:00

休：水曜

※営業時間・定休日は変更となる場合があります。来店前に最新情報をご確認ください。