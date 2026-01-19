ここ数年、企業が「統合報告書」を発行することが一種のブームになっているのをご存じだろうか。2024年の段階で日本の上場企業のうち、4分の1を超える1150社もの上場企業が発行し、統合報告書は“一流企業であることの証明”になりつつある。その会社の「未来の姿」を描くレポートだが、クオリティは玉石混交で、時にそこには決算報告書や有価証券報告書だけでは見抜けない企業の「暗部」が覗く。「読み方」さえ身に付ければ、「優良企業」と「ダメ企業」を見極める重要なツールとなろう。

創業者の永守重信氏のメッセージも（写真はニデックの統合報告書より）

投資、就職、あるいは取引の際、その対象となる企業の善しあしを見極めるために何を参考にするべきか。ホームページ？ 決算報告書？ 有価証券報告書？ それらはその企業の「現状」を伝えてはくれるが、「未来」までは分からない。

企業の将来性や持続可能性まで見通したいのであれば、参照するべき開示資料はただ一つ。それこそ、ここ数年で作成する企業が右肩上がりで増え続けている「統合報告書」である。

「日本で統合報告書を発行する企業が本格的に増えてきたのは、2020年頃からでした」

そう語るのは、「リスク・ヘッジ」代表取締役会長の田中辰巳氏だ。

「24年の段階では、約4000社ある日本の上場企業のうち、4分の1を超える1150社もの上場企業が統合報告書を発行しています。トヨタやホンダなど、名だたる大企業が発行している以上、統合報告書は“一流企業であることの証明”になっている側面があり、統合報告書を発行しないのは“遅れた会社”とする見方も出てきています」

そうした事情ゆえ、ビジネスの世界では「常識」となりつつあるものの、一般的にはまだまだ馴染みが薄い統合報告書。端的に言うとそこには、「将来的に自社の企業価値をどのように増大させてゆくのか」、つまりその企業の「未来」の姿が描かれている。

“非財務情報”の重要性

一橋大学大学院経営管理研究科教授の円谷（つむらや）昭一氏が解説する。

「例えば、製薬会社における新薬の化学式や、治験の状況などの情報は、今後財務的な価値を生む可能性があるにもかかわらず、有価証券報告書などの法的開示書類には載せる余地がありませんでした。そこで、そうした非財務情報と財務情報を統合させたものとして、日本では13年頃から統合報告書が作成されるようになったのです」

これまで多くの企業の統合報告書を読み込んできた「Unipos」代表取締役の田中弦（ゆづる）氏は、

「企業の四半期決算短信や中期経営計画に書かれているのは、競合との差別化戦略や新規事業の業績、来期に期待される利益など、財務的な情報ばかりです。しかしよく考えてみれば、その企業を語る上で、財務情報だけでは不十分であることに気づくはずです」

として、こう話す。

「食品のサプライチェーンを有する企業が、パーム油を原材料として仕入れており、それが児童労働によって賄われている現状を放置していたとします。その企業は重大な社会的責任を果たしていないことになりますが、そういった社会関係資本についての情報は財務的な側面からは見えてこない。そのため、財務情報と非財務情報をセットで語ることが重要なのです」

「ニデック」の統合報告書にあった“違和感”

統合報告書に何が書かれているのか、あるいは何が書かれていないのか。そこからその企業の「暗部」が見えることもある。

例えば、不適切会計問題の渦中にある「ニデック」。昨年12月19日には、創業者である永守重信氏が企業風土についての十分な説明なしに「代表取締役グローバルグループ代表」を辞任したことでも批判を集めているが、

「実はこの問題の兆しは、ニデックの24年の統合報告書にすでに表れていたのです」

と、先の田中辰巳氏は指摘する。

「ニデックはM&Aを繰り返して成長してきた企業です。企業買収では、買収される側が自社の業績を良く見せようとするため、不正会計のリスクは付き物。ニデックのような会社にとっては特に、会計上のリスク対策は極めて重要性の高い問題だったはずです」

しかし、ニデックの統合報告書の「リスクマネジメント」のページには、

「M&Aに係る統合プロセス（PMI）についての漠然とした記載はあれど、“不正会計”や“会計上のリスク”という表現は見当たらなかった。M&Aを行う大企業の統合報告書に、不正会計についての記載がないのはいくらなんでも危なすぎます。M&Aに詳しい投資家がニデックの統合報告書を読んでいたら、一目でその点に強い違和感を抱いたはずです」（同）

ニデックの統合報告書には「ウェルビーイング」に関する記述もなかった。

「今回の不適切会計の背景には、歯切れの良い言動で知られる永守さんが支配する体育会系の企業風土のもとで、会計担当が萎縮して問題を指摘できなかったという要因もあったとの見方もあります。つまりこの問題は、従業員が自由闊達に発言できるウェルビーイングな社風がないという、リスクに直結する課題を会社がおろそかにしてきた結果と見ることもできるのです」（同）

