米製薬会社・イーライリリー・アンド・カンパニーの日本法人である日本イーライリリーは、2026年6月11日までに公式サイトで、同社が製造・販売する2型糖尿病治療薬「マンジャロ」について、美容や痩身、ダイエット等を目的とした使用に対し注意喚起する声明を発表した。目的外使用の「有効性および安全性は医学的に確認されておりません」マンジャロをめぐっては、美容やダイエット目的での使用やインフルエンサーによるその体験談