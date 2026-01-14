¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç¡ÈÆÃ¼ìº¾µ½¡É ÆüËÜ¿Í13¿ÍÂáÊá
¡¡¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢ÆîÅìÉô¤ÎµòÅÀ¤ÇÆÃ¼ìº¾µ½¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¿Í13¿Í¤¬¸½ÃÏ¤«¤é°ÜÁ÷¤µ¤ì¡¢Àè¤Û¤ÉÀ®ÅÄ¶õ¹Á¤Ê¤É¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡20Âå¤«¤é60Âå¤ÎÃË½÷13¿Í¤Ï¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢ÆîÅìÉô¤Î¥Ð¥Ù¥Ã¥È¤Ë¤¢¤ëµòÅÀ¤«¤éÆüËÜ¤Ë¸þ¤±¤ÆÆÃ¼ìº¾µ½¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£13¿Í¤Ï¡¢µîÇ¯11·î¡¢¸½ÃÏÅö¶É¤Ë¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡13¿Í¤Î¤¦¤Á5¿Í¤Ï¹Ò¶õµ¡Æâ¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÏÀ®ÅÄ¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤Æ¤«¤éÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤È¹çÆ±¤ÇÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¼ÂÂÖ²òÌÀ¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¼þÊÕ¤Ç¤ÏµîÇ¯5·î¤Ë¤âÆüËÜ¿Í29¿Í¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë´ØÍ¿¤·¤ÆÆüËÜ¿Í¤¬¹´Â«¡¦ÂáÊá¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë