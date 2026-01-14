「衝撃の大惨事だ」韓国がまさかの完敗で韓メディアは茫然！奇跡的にGS敗退は回避「２歳年下のウズベクに屈辱の敗北」【U-23アジア杯】
驚きの結果となった。
サウジアラビアで開催中のU-23アジアカップで、C組首位の韓国は、２位のウズベキスタンと対戦。０−２で完敗を喫した。
48分に先制を許した韓国は70分にも被弾。ボールは支配したものの、枠内シュートは１本に抑え込まれ、決定機をなかなか作り出せなかった。
これで１勝１分け１敗となったものの、３位のイランが格下のレバノンに敗れたため、奇跡的に２位通過を決めている。
まさかの結果に、韓国メディアは茫然。『Xports News』は「韓国サッカーが衝撃の大惨事だ。イ・ミンソン監督のチームが、２歳年下のウズベキスタンに０−２の屈辱的な敗北を喫しながらも準々決勝進出」と見出しを打ち、こう伝えている。
「この日、ドローならば準々決勝進出は確定していたが、グループ首位の座を維持することが決勝トーナメント１回戦で有利な戦いをするためには不可欠だった。しかし、韓国は前半に無得点に終わった後、後半開始わずか３分で決勝点を許し、結局ゴールを挙げられなかった」
同メディアは、「決定的なチャンスを作れず、得点力不足で、最終的にウズベキスタンが勝利した。準々決勝には進出したものの、屈辱的な敗北となった」と続けた。
「幸いにも、同時刻に行われたイラン対レバノン戦でレバノンが１−０で勝利し、韓国は２位でベスト８に進出した」
その韓国と、B組を首位通過した日本が準々決勝でともに勝てば、準決勝で相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
