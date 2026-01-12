絶対に外さないと思う「広島県の1000円未満のお土産」ランキング！ 2位「かっぱえびせん匠海」を抑えた1位は？
仕事始めや新年の集まりが一段落し、改めて身近な方へ感謝を伝えたい場面にふさわしい手土産をご紹介します。価格以上の満足感があり、その土地の誇りが凝縮された「外さない」セレクションを、ぜひ参考にしてみてください。
※値段は一部サイズを参考にしています
※値段は各公式Webサイトより引用
【10位までの全ランキング結果を見る】
All About ニュース編集部では、2025年12月25〜26日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、広島県のお土産に関するアンケートを実施しました。その中から、絶対に外さないと思う「広島県の1000円未満のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
※値段は各公式Webサイトより引用
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：かっぱえびせん匠海 瀬戸内レモン味（カルビー）／44票2位は、カルビーの「かっぱえびせん匠海 瀬戸内レモン味」です。広島県発祥の企業であるカルビーが、瀬戸内産の天然えびと瀬戸内産レモンを使用して作り上げたこだわりの逸品。通常の「かっぱえびせん」よりも贅沢な味わいと、レモンの爽やかな風味が楽しめます。個包装で分けやすく、999円という価格ながらプレミアム感があるため、重宝されています。
回答者からは「かっぱえびせんなので好きな人が多いだろうし、レモンがほのかに感じられ美味しかったから」（20代男性／山梨県）、「御当地風味のスナック菓子は万人受けするので選びました」（50代男性／福岡県）、「瀬戸内海産の天然えびを100％使用した、えびの風味がしっかり楽しめる贅沢なえびせんで、とても美味しいので、絶対に外さないと思うからです」（60代男性／愛知県）といった声が集まりました。
1位：イカ天瀬戸内れもん味（まるか食品）／68票1位に選ばれたのは、まるか食品の「イカ天瀬戸内れもん味」でした。一口サイズのイカ天に、瀬戸内レモンのきゅんとする酸味を加えたこの商品は、爆発的なヒットを記録した広島土産のニュースタンダード。324円という圧倒的なコスパの良さと、誰にでも好まれる中毒性のある味わいが支持され、「これを買っておけば間違いない」という強い信頼を獲得しました。
回答者からは「レモンの酸味とイカ天のサクサク感がやみつきに。お酒のつまみや、気軽な配布用に最適」（30代男性／滋賀県）、「レモン味でさっぱりと食べられるのとイカ天の旨みとコクが美味しいから」（20代女性／埼玉県）、「広島土産の新定番として圧倒的な人気を誇り、子供のおやつから大人のおつまみまで幅広い層に確実に喜ばれるからです。324円という驚きの安さながら、瀬戸内産の爽やかなレモンの酸味とイカ天の旨味が絶妙にマッチし、一度食べ始めると止まらない美味しさがあります」（50代男性／静岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)