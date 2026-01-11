仕事車を目的にしたコンセプトモデル 販売も視野に

2026年1月9日より千葉県の幕張メッセで開催されている「オート・サロン2026（TAS2026）」において、いすゞA＆S株式会社（以下いすゞ）は、国産トラック「エルフミオ」のコンセプトモデルを複数出展。その中でも実際に業務で使うことを意識した「仕事車両」として提案されていたのが「エルフミオ・クロススタイル・コンセプト」（以下「クロススタイル・コンセプト」）です。

【スタイリッシュさを重視!!】これが公開されたエルフミオ・クロススタイル・コンセプトです（写真）

このトラックはエルフミオのスペースキャブ（運転席後方を延長してシートがリクライニング可能）をベースに、荷台にハード・カーゴ社製の荷物積載用のキャリアバーを搭載。従来のコンテナやフラットな荷台と異なり、様々な大きさや長さの貨物を立体的に効率よく収納でき、従来のコンテナ車やフラットな荷台のトラックと比べてビジュアル的にもカッコいい外見をしています。

また、車体もベースカラーに上品で落ち着いたグレー系で統一され、そこにフェンダーパネルやバンパーガーニッシュといったアクセサリーパーツが装着されており、商用トラックというよりもSUVのような雰囲気があります。商用車としての機能性だけでなく、一般人も引き付けるビジュアル性の両立を目指しています。

業務目的で使われるトラックは、本来であればデコレーションやドレスアップとは無縁の存在だといえます。そんな中で「クロススタイル・コンセプト」はあえて仕事車としてドレスアップしたコンセプトカーを出展したのでしょうか？

カッコいいトラックは仕事でも使える

エルフミオは現行制度において普通免許でも運転できるため、新人ドライバーでも運送業界に就労したり、多くの人々がこのトラックを利用できるという特徴がありました。そのため、過去のコンセプトカーでは一般人への知名度を上げるために、仕事車というよりもイベントカーとしてのビジュアル性やストーリー性に重点が置かれていたのです。



TAS2026で公開されたエルフミオ・クロススタイル・コンセプト（布留川 司撮影）



以前のオート・サロンに出展された「エルフミオ・アウトドア・エディション」というコンセプトカーでは、荷台部分にテントを張ってキャンプに利用するというスタイルを提案したそうです。しかし、このコンセプトカーはビジュアル的に好評だった一方で、同時に「このスタイルで仕事に使ってみたい」（担当者談）という意見も多かったそうです。

この「クロススタイル・コンセプト」は、以前のコンセプトカーで好評だったビジュアルやテーマ性を世襲しつつも、トラック本来の目的である仕事車としての姿を全面的に押し出しています。

また、展示された車両自体はコンセプトカーですが、そこで使われているキャリアバーやアクセサリーパーツ類は今後一般販売を予定されており、このトラックはイベントカーなどではなく、エルフミオのユーザーが実際に選ぶことができるカスタムの選択肢ともいえます。

近年、トラックドライバー不足による運送業界や物流業界の問題はますます深刻なものであり、その解決方法は労働環境の改善や業務の効率化などさまざまな方法があるでしょう。

その一方で、トラックメーカーがオート・サロンのようなイベントで車自体の魅力をアピールして、トラック業界やドライバーという仕事に興味を持ってもらうということも、業界の改善の助力になるのかもしれません。