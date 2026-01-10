Âç¸¶Ý¯»Ò¡¢°¤Éô¿¿±ûÄó¶¡¤Î¿·¶Ê¡ÖÍç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
¢£¡ÖÍç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×
2026Ç¯1·î28Æü(¿å)ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
https://jvcmusic.lnk.to/sakurako_hadakaninatte
¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ª¤è¤ÓiTunes Store¡¢¥ì¥³¥Á¥ç¥¯¡¢mora¤Ê¤É¼çÍ×¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÇÛ¿®
¢¨²»³Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡§Apple Music¡¢Spotify¡¢YouTube Music¡¢LINE MUSIC¡¢Amazon Music¡¢Deezer¡¢AWA¡¢Rakuten Music¡¢KKBOX
¡ú¡ÖÍç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×Pre-Add¡¿Pre-Save¡Ê¥é¥¤¥Ö¥é¥êÄÉ²ÃÍ½Ìó¡Ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
Apple Music¤â¤·¤¯¤ÏSpotify¤Ë¤Æ¡¢Âç¸¶Ý¯»Ò¡ÖÍç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ò¡¢²¼µURL¤«¤éÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¤ËPre-Add¡¿Pre-Save¡Ê¥é¥¤¥Ö¥é¥êÄÉ²ÃÍ½Ìó¡Ë¤â¤·¤¯¤Ï¥é¥¤¥Ö¥é¥êÄÉ²Ã¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Þ¥ÛÊÉ»æ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¾ÜºÙ/»²²ÃÊýË¡¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.toneden.io/v-dd/post/sakurako-hadakaninatte
¢£Blu-ray&DVD¡ØTOUR 2025 ¡ÈTrip To rakko Traveler¡É ¡ÁLive at Åìµþ¥ª¥Ú¥é¥·¥Æ¥£ ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¡Á¡Ù
2026Ç¯1·î28Æü(¿å)È¯Çä
Blu-rayÄÌ¾ïÈ×(VIXL-508)¡¡¡¡ÀÇ¹þ7,700±ß
DVDÄÌ¾ïÈ×(VIBL-1209¡Á10)¡¡¡¡ÀÇ¹þ7,700±ß
¡úVICTOR ONLINE STORE¸ÂÄê¥»¥Ã¥È
Blu-ray¡Ü¥é¥¤¥Ö²»¸»CD¡¡¡¡ÀÇ¹þ9,900±ß
DVD¡Ü¥é¥¤¥Ö²»¸»CD¡¡¡¡ÀÇ¹þ9,900±ß
¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://victor-store.jp/artist/10344
¡ã¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä
1. ¥Ù¥¤¥Ó¡¼¥È¥é¥Ù¥é¡¼
2. STARTLINE
3. Sound of Music
4. ÌµÅ¨¤Î¥¬¡¼¥ë¥Õ¥ì¥ó¥É
5. ÍÙ¤í¤¦
6. Collection
7. Ì¾Á°
8. ¤Á¤Ã¤Ý¤±¤Ê°¦¤Î¤¦¤¿
9. My Way
10. Hero
11. Fighter
12. Hello My Fave
13. É÷¤ÎËÁ¸±¼Ô
14. Ì´¤ÏÍã
15. Ý¯
16. ±ó¤¯¤Þ¤Ç
¡Ê2025Ç¯7·î4Æü¡¡Åìµþ¥ª¥Ú¥é¥·¥Æ¥£ ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¼ýÏ¿¡Ë
¡ãÆÃÅµ±ÇÁü¡ä
Deep Blue¡ÊLive at ²Æì ¥¬¥ó¥¬¥é¡¼¤ÎÃ«¡Ë
¿¿²Æ¤ÎÂÀÍÛ¡ÊLive at ²Æì ¥¬¥ó¥¬¥é¡¼¤ÎÃ«¡Ë
ÎÞ¤½¤¦¤½¤¦¡ÊLive at ²Æì ¥¬¥ó¥¬¥é¡¼¤ÎÃ«¡Ë
¥Ä¥¢¡¼¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¢£¡ÖÂç¸¶Ý¯»Ò ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸ in ÂçÏÂ·´»³¡×¡ã1/12(·î½Ë)ÆàÎÉ¸©¡ä
ÆüÄø¡§2026Ç¯1·î12Æü(·î½Ë)
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÂçÏÂ·´»³¡¡1³¬ËÌ¾®Ï©¥³¡¼¥È
»þ´Ö¡§¡13:00¡Á¢15:00¡Á
ÆâÍÆ¡§¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A024769/662.html
¢£¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ã1/28(¿å)Åìµþ¡¦ÃÓÂÞ¡ä
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î28Æü(¿å)
¾ì½ê¡§¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£ Ê®¿å¹¾ì¡ÊÅìµþ¡¦ÃÓÂÞ¡Ë
²ñ¾ìCDÈÎÇä¡¦¡ÖÍ¥Àè´ÑÍ÷¥¨¥ê¥¢Æþ¾ì·ô¡×ÃêÁª²ñ³«»Ï»þ´Ö¡§14:00¡Á
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¡§18:00¡Á¡Ê½¸¹ç»þ´Ö¡§17:30¡Ë
ÆÃÅµ²ñ¡§¡°®¼ê²ñ¡¡¢ÆÃÅµ¤ªÅÏ¤·²ñ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¡¢ª¢¤Î½çÈÖ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö½ªÎ»¸å¡¢½ç¼¡³«»ÏÍ½Äê
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A024769/660.html
¡Ú¥Á¥§¡¼¥óÊÌÀèÃå¹ØÆþÆÃÅµ¡Û
²¼µÂÐ¾Ý¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿Êý¤ËÀèÃå¤Ç¡¢ÆÃÅµ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÔÂÐ¾Ý¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢ / ÆÃÅµÆâÍÆ¡Õ
¢¡¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É Á´¹ñ³ÆÅ¹ / ¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¡¡¡¡ÖTrip To rakko Traveler¡×¥é¥¤¥Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ò³¨ÊÁA¡Ó
¢¡HMV Á´¹ñ³ÆÅ¹ / HMV&BOOKS online¡¡¡¡¡ÖTrip To rakko Traveler¡×¥é¥¤¥Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ò³¨ÊÁB¡Ó
¢¡Amazon.co.jp¡¡¡¡¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥·¡¼¥È
¢¡³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡¡¡¡ÖTrip To rakko Traveler¡×¥é¥¤¥Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëA4¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿¡¼
¢¡¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¡¡¡¡ÖTrip To rakko Traveler¡×¥é¥¤¥Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë´Ì¥Ð¥Ã¥¸(37mm)
¢¡¥Ó¥¯¥¿¡¼¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¡¡¡¡ÖTrip To rakko Traveler¡×¥é¥¤¥Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ò³¨ÊÁC¡Ó
¢¡¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö ¡Ö¤µ¤¯¤é¤Ö¡×¡Ö¤µ¤¯¤â¤Ð¡×¡¡¡¡¡ÖTrip To rakko Traveler¡×¥é¥¤¥Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ò³¨ÊÁD¡Ó
¢¨Amazon.co.jp¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¢¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÅµ¤Ä¤¾¦ÉÊ¤Î¥«¡¼¥È¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃÅµ¤ò¤´Í×Ë¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÏÆÃÅµ¤Ä¤¾¦ÉÊ¤ò¤ªÇã¤¤µá¤á²¼¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Î¿ô¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÁáÌÜ¤Ë¤´Í½Ìó²¼¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÉô¤ª¼è°·¤¤¤ÎÌµ¤¤Å¹ÊÞÅù¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï¤ª¶á¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï½ç¼¡ÄÉ²Ã¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÎÆâÍÆ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Âç¸¶Ý¯»Ò¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È