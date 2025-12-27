クリスマスを彩るケーキ。ただ「持ち帰りが難しい」という声も少なくありません。



【写真】悲劇…横崩れしたクリスマスケーキ

Xでは「2025ケーキ持ち帰り下手くそ選手権優勝候補（夫）」という一文とともに投稿された写真が注目を集めました。



投稿したのは、むぎナスさん（@mkamkaumai）。



持ち帰り途中で崩れてしまったケーキと、それをお義母さんによって“要手的に修正”されたというエピソードについて、話を聞きました。



ーーケーキを持ち帰る際、ご主人はどんな持ち方を？



むぎナス：不明ですが、もうすぐ4歳になる子どもと一緒にいたので、子どもが自分で持ちたがったのかもしれません。主人がケーキを崩してしまうのは、これまでにも何度かありました。



ーー崩れたケーキを見たときの、家族の反応は？



むぎナス：ぐちゃぐちゃな塊というより、分離してしまっていたので「どう切る？？？」でした。



ーーお義母さまが「要手的に修正」を頑張られたとのことですが、具体的には？



むぎナス：これは義母が発注したケーキなので、義母は複雑な気持ちだったと思います。ズレた部分を手でグッとスライドさせて、落ちた苺をとりあえずのっけてる感じでした。力技です。無事、切り分けることができました。



ーー投稿後のSNSの反応で、印象に残っているものはありますか？



むぎナス：元ケーキ屋さんらしき方から、崩れ方には生クリームの温度も関係があるという解説をいただきました。雪崩のようにズリ落ちるのは、温かいものを一緒に持っていた可能性もあるかも、とのことで勉強になりました。



また、引用でみなさんのケーキチャレンジの写真を拝見してほっこりしました。キラキラ映えのInstagramとは違う、Xならではの安心感ですね。



ーー次にケーキを持ち帰るときに気をつけたいことは？



むぎナス：主人はイベントごとになるとケーキ受け取り・搬送担当なのですが、やはり大人1人で行ってもらうべきだったのかもしれません。あと、ケーキの箱の上に荷物を置かないように伝えます。



◇ ◇



投稿には「表層雪崩みたい」「見事な横滑り」「居合斬りされたケーキ」など独自の観点で観察するコメントも寄せられた今回の投稿。年に一度のイベントだからこそ、こんなハプニングも思い出のひとつになりそうです。



（まいどなニュース特約・青島 ほなみ）