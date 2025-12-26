東京都文京区湯島の個室マッサージ店でタイ国籍の当時１２歳の少女（１３）が違法に働かされた事件で、少女が２６日にも、タイに帰国することが関係者への取材でわかった。

帰国後は現地の保護施設などで生活する見通しだ。

少女は６月下旬、短期滞在の在留資格で母親（２９）と来日し、個室マッサージ店で約７０人の男性客を相手に性的マッサージをさせられた。９月に港区の東京出入国在留管理局に助けを求めて保護された。

関係者によると、少女はこの間、人身取引の被害者として国内の支援施設で生活してきたが、在京タイ大使館や警察庁、外務省などの調整が済み、２６日にも帰国することになった。少女を乗せたとみられる航空機はこの日午前、タイ・スワンナプーム空港に向けて千葉・成田空港を離陸した。

少女はタイ北部の農村の生まれで、来日前は祖父母と暮らしていた。警視庁に「祖父母に会いたい。帰国して中学校に通いたい」と話していた。

売春行為容疑などで台湾警察に拘束されていた母親は２３日、台湾からタイに送還され、人身取引などの疑いで逮捕された。タイ警察によると、母親は経済的理由から少女を店で働かせたことを認める一方、「違法行為だと知らなかった」などと供述したという。