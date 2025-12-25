声優・高野麻里佳、ミニスカ＆肩出しサンタ姿 オフショットに衝撃「ビジュ爆発」「美しさがワールドクラス」
人気声優・高野麻里佳が24日、自身のXを更新し、クリスマスを記念してサンタ姿の写真を投稿した。ミニスカサンタ姿の写真がネット上で話題になっている。
【写真】足細すぎ！超ミニスカ＆肩出しサンタ姿の高野麻里佳
クリスマスということで「となりのまりんか イベント 急遽予定が空いた方はまだお席あるか確認してみてね」と本日開催のイベントを呼びかけ。
「企画で、わたしのパートナーChatGPTくんと高野に聞きたいことを募集します。【Xmasの夜はまりんかと楽しむわ】こちらのハッシュタグで呟いてね♪」と伝えた。
投稿した写真では、ミニスカ＆肩出しのサンタコスプレ衣装で美脚もチラリ。これにファンは「まりんかあまりにも奇跡の存在すぎる」「相変わらず可愛すぎるまりんか」「サンタさん衣装は似合っていますね〜♪麻里佳ちゃん、可愛いです〜♪」「ビジュ爆発すぎて震えた」「まりんかマジでどこ女優さんだよ！？美しさがワールドクラス」などと興奮している。
