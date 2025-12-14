◆ショートトラック 全日本選手権 最終日（１４日、東京辰巳アイスアリーナ）

試合後、来年２月のミラノ・コルティナ五輪が発表された。すでに宮田将吾（日本通運）、中島未莉（みれい、トヨタ自動車）ら男女各３人は出場が確実となっていたが、この日正式にミラノ行きの切符を獲得。今今大会で１８大会ぶりの女子３冠を達成した長森遥南（アンリ・シャルパンティエ）、今季Ｗツアーに出場した渡辺碧（トヨタ自動車）、男子の岩佐暖（きらぼし銀行）の３人が新たに加わり、男子４人、女子５人が五輪出場権を手にした。五輪代表９人のコメントは以下の通り。

宮田将吾「オリンピック出場のスタートラインに立てて、一安心しています。ここからが勝負なので、この９人全員でショートトラック２８年ぶりのメダル獲得を目指していきますので、応援よろしくお願いします」

吉永一貴「自分にとっては３回目の出場になります。三度目の正直ということで、このメンバーで金メダルを目指して頑張っていきたいと思います。応援を引き続きよろしくお願い致します」

渡辺啓太「前回、悔しい思いをしてまたこの場に立てていることを誇りに思います。このメンバーであれば世界で戦えるし、勝てると信じてますので、またミラノでしっかりいい姿を見せられるように頑張ります。応援お願いします」

岩佐暖「正直、オリンピック代表に選ばれたことに実感が湧いていませんが、名前を呼ばれた瞬間に実感が湧いてきました。私は初めてのオリンピック出場となりますが、男子選手３人ともオリンピック経験者であるので、しっかりと学びつつ、選ばれなかった選手の分も背負って、誇りとプライドを持って戦いたいと思います。応援よろしくお願い致します」

中島未莉「こうして、この場に立てることをうれしく思います。女子５人出場するのはオリンピック初めてで、しっかり枠を取れたこと、この５人でオリンピックを戦えることはすごく楽しみでワクワクしています。日本一丸となって金メダルを目指して参ります。オリンピックという圧に負けないように、準備していきたいと思います。応援よろしくお願いします」

金井莉佳「初めてのオリンピックなので挑戦者として、まずは最後まで諦めず日本にいる皆さまと一緒にオリンピックという夢の舞台を楽しみたいと思います。応援よろしくお願い致します」

平井亜実「自分も今、この場所に立ててうれしく思います。自分だけの力じゃ、ここには立つことができなかったので、本当にすごく支えてくれた方、応援してくれた方、本当にありがとうございます。オリンピック全力で頑張ってきます」

渡辺碧「私は平昌オリンピックと、北京オリンピックと過去２大会代表を逃していて、今回３回目の挑戦ということで、やっとオリンピックの切符を手にすることができて、率直にすごくうれしい気持ちでいっぱいです。ただオリンピックに出るかには、出られてうれしい気持ちだけで終わりたくないので、チーム一丸となってメダルを持って日本に帰ってこれるように、ここから頑張っていきますので、応援のほどよろしくお願いします」

長森遥南「本当にこの場にたっている実感が湧かなくて、うれしい気持ちと、いろいろ複雑な思いがあるので、精いっぱい頑張るので、応援よろしくお願いします」

◆ショートトラックのミラノ・コルティナ五輪代表

▽男子 宮田将吾（日本通運）、吉永一貴（トヨタ自動車）、渡辺啓太（阪南大）、岩佐暖（きらぼし銀行）

▽女子 中島未莉（トヨタ自動車）、金井莉佳（日大）、平井亜実（トヨタ自動車）、渡辺碧（トヨタ自動車）、長森遥南（アンリ・シャルパンティエ）