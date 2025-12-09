µð¿ÍºäËÜ¡Ö¤Þ¤À½ª¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡¡¸º³Û¾å¸Â2²¯±ß¸º¡¢3²¯±ß¤Ç¹¹²þ
¡¡µð¿Í¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¤¬9Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç·ÀÌó¸ò¾Ä¤·¡¢Ìîµå¶¨Ìó¤ÎÄê¤á¤ë¸º³ÛÀ©¸Â¡Ê1²¯±ßÄ¶¤Ï40¡ó¡Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤È¤Ê¤ë2²¯±ß¸º¤ÎÇ¯Êð3²¯±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£º£µ¨ÅÓÃæ¤«¤é¼ç¤ËÂåÂÇ¤Ë²ó¤ê¡¢½Ð¾ì¤ÏÄê°ÌÃÖ¤ò¤Ä¤«¤ó¤À2Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¤ÇºÇ¾¯¤Î62»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö³Ú¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À½ª¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÆ®»Ö¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡14Æü¤Ë37ºÐ¤È¤Ê¤ë¡£ÀáÌÜ¤Î20Ç¯ÌÜ¤Ø¡Ö¤â¤¦°ì²ó¡¢9¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢¼é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È°ÕÍß½½Ê¬¡£¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï2012Ç¯¤ÎÆüËÜ°ì¤òÃÎ¤ëºÇ¸å¤ÎÁª¼ê¤È¤Ê¤ê¡Ö¤³¤Î¸å²¿Ç¯¤Ç¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È´ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÄ¿¹¡¦¸÷À±³Ø±¡¹â¡Ê¸½È¬¸Í³Ø±¡¸÷À±¹â¡Ë½Ð¿È¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë