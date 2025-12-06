¡Úµð¿Í¡Û´ßÅÄ¹ÔÎÑ WBCÁª½Ð¤Ê¤é¡ÄÍèµ¨¤ÎÀµÊá¼êÁè¤¤¥«¥ª¥¹²½É¬»ê¡ÖÉüµ¢¤·¤ÆÂ¨½Ð¾ì¤Ï¸·¤·¤¤¡×
¡¡Àð¤ÎÍ×¤ÏÃ¯¤¬¼é¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£º£µ¨¤Îµð¿Í¤Ï´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë£¸£·»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£¹Ê¬£³ÎÒ¡¢£¸ËÜÎÝÂÇ¡¢£³£¹ÂÇÅÀ¤ÈÂÇ·âÌÌ¤ÇÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢Íèµ¨¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯Áè¤¤¤Ï°Õ³°¤Ë¤â¡Ö¤Ò¤ÈÇÈÍð¡×µ¯¤³¤ê¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£µ¨½øÈ×¤Ï£Æ£Á¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¿·ÀïÎÏ¡¦¹ÃÈå¤Î³èÌö¤â¤¢¤ê¡¢´ßÅÄ¤Ï£²¡¢£³ÈÖ¼ê¤ÎÎ©¾ì¤Ë´Å¤ó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¹ÃÈå¤¬ÂÇ·âÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤ë¤È¡¢½ù¡¹¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤Îµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¡¢¹¶¼é¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£ÅðÎÝÁË»ßÎ¨¤Ï¥ê¡¼¥°£²°Ì¤Î£´³ä£±Ê¬£¹ÎÒ¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤ÏÉÏÂÇ¤¬²ÝÂê¤ÎÂÇÀþ¤ÇÃæ¼´¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡ÖÂÇ¤Æ¤ëÊá¼ê¡×¤ÎºÂ¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯£³·î¤Î£×£Â£Ã¤Ç¤â»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¸õÊä¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¡¢µå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÊá¼ê¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿´ßÅÄ¤Ï¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤¿¥¼¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤¬·ù¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¥ª¥Õ¤âÌµµÙ¤ÇÎý½¬Ãæ¡£Íèµ¨¤âÉÔÆ°¤ÎÀµÊá¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ÎºÂ¤ò¤«¤±¤¿Áè¤¤¤ÏºÆ¤Ó·ã²½¤¹¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤Î£±¿Í¤Ï¡¢´ßÅÄ¤¬»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤È²¾Äê¤¹¤ë¤È¡Ö£×£Â£Ã¤ÎÂç²ñ·ë²Ì¤Ë¤â¤è¤ë¤±¤É¡¢´ßÅÄ¤ÏÂç²ñ½ªÎ»¸å¤Ë¤¹¤°¥Á¡¼¥à¤ËÉüµ¢¤·¤ÆÂ¨½Ð¾ì¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ë¸·¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡££×£Â£Ã¤Ç¤É¤ì¤À¤±»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤«¤âÉÔÆ©ÌÀ¤À¤·¡¢µ¢¹ñ¸å¤ÏµÙÍÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÂÀï´¶³Ð¤ò¼è¤êÌá¤¹´ü´Ö¤âÉ¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¿äÂ¬¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡Ö´ßÅÄ¤¬ÉÔºß¤Î´Ö¤ÏÅöÁ³¡¢¤Û¤«¤ÎÊá¼ê¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÁª¼ê¤ÎÂ¸ºß¤ÏÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¡¢³«ËëÁ°¸å¤Î´ü´Ö¤ÇÀµÊá¼êÁè¤¤¤ËÆ°¤¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤òÍ½Â¬¤·¤¿¡£
¡¡´ßÅÄÉÔºß¤Î´Ö¤Ï¹ÃÈå¤ä¾®ÎÓ¡¢Âç¾ë¤ä»³À¥¤é¤¬¤½¤ÎºÂ¤òÁÀ¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£¤·Îõ¤ÊÁè¤¤¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤ò·Þ¤¨¤ë¤«¡½¡½¡£