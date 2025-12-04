ハラペコラボのアイスケーキが20台限定再販♪12月ラピスラズリの幻想タルト

アートとスイーツを融合させたプロダクトで人気を集めるハラペコラボから、幻想的な輝きを放つ“誕生石のタルト～12月ラピスラズリ～”が、2025年12月5日正午より20台限定で再販されます。前回は販売開始5分で即完売した話題作。深い群青と金箔のコントラストが美しいアイスケーキタルトは、自分へのご褒美にも大切な人への贈り物にもぴったりです。冬の星空を閉じ込めたような唯一無二の世界観を楽しんで♡

12月ラピスラズリを模した幻想のアイスケーキ

「誕生石のタルト～12月ラピスラズリ～」は、冬の夜空を思わせる濃い群青のこうぶつヲカシをランダムに配置し、金箔を散らすことで宝石のような輝きを再現したアイスケーキタルト。

職人が一つひとつ丁寧に切り出す琥珀糖は、“切りたての輝き”を保ったまま届けられます。

ラピスラズリの石言葉である「成功の保証」「真実」「健康」「幸運」を添えたカードも付属し、ギフトにも最適。見た目の美しさだけでなく、宝石の物語まで一緒に贈れる特別な逸品です。

味わい・素材・サイズまで徹底チェック

タルトの土台には、生クリームとリコッタチーズを合わせたカッサータクリームをベースに、ナッツやビターチョコをたっぷりと混ぜ込んだ贅沢な仕様。

さらにミントやごま寒天ゼリーを加えることで、食感と風味の変化も楽しめます。

販売価格は6,480円（税込）、重量は310g。サイズは＜4号＞タルト直径122mm（底115mm）、高さはタルト部分18mmに、こうぶつヲカシが約3cmのります。

専用ケーキトレー（ドーム型容器）に収められ、冷凍-18℃以下で賞味期限1カ月以上のものが届くため、贈り物にも安心。全国へ発送可能なのも嬉しいポイントです♪

再販は20台限定。冬のご褒美にぜひ♡

美しさと遊び心を融合したハラペコラボの誕生石タルトは、味わいもルックスも特別感たっぷり。

前回は5分で完売した人気作のため、気になる方はお早めのチェックがおすすめです。公式オンラインストアでは12月5日正午より販売開始し、順次発送。

忙しい冬の日々に寄り添う、自分へのご褒美にも、大切な人へのサプライズにもぴったりな華やかさです。心ときめく“食べるアート”をぜひ体験してみてください♡