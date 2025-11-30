【ハニーズのブルー】が大当たり！ 40・50代がガバッと着たい♡「着映えニット」

冬コーデに取り入れやすく、それでいて新鮮さをくれるのがブルーのトップス。【ハニーズ】には、肌なじみのいいブルーのニットトップスが複数ラインナップ。ガバッと着られるゆったり感とおしゃれさを両立し、大人世代の着こなしを華やかに見せてくれそうです。今回は、おすすめの「着映えニット」をピックアップして紹介します。この冬の頼れる相棒にぜひ。

首・袖まわりの配色でおしゃれ度アップ

【GLACIER lusso】「配色クルーネックニット」\3,980（税込）

ハニーズの一部店舗でも買える大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から登場したのは、カットソー感覚で着られそうなニットトップス。公式サイトによると「すっきりめながら肩まわりにかけてゆとりを持たせた、着心地のよいサイズ感」になっているとのことで、上半身のラインが気になる大人世代におすすめ。ブルーならコーデ全体が華やかになりつつ、首と袖まわりの配色がアクセサリーなしでもおしゃれに見せてくれそうです。

ふんわりニットをブルーで引き締める

【ハニーズ】「クルーネックニット」\2,680（税込）

ゆったりとしたリラクシーなトップスは、この冬も引き続き人気の予感。こちらは「ふわふわで軽く包み込まれるようなやわらかさのウール混『軽ふわっニット』素材」（公式サイトより）とのことで、見た目だけでなく着心地にもこだわりを感じられます。ベーシックカラーがマンネリ気味なら、差し色を使ってみるのもよさそう。なかでもムラのある杢ブルーは比較的コーデになじみやすく、差し色ビギナーにもおすすめです。

ゆったりハイネックもブルーですっきり見え

【ハニーズ】「ハイネックニット」\2,680（税込）

ハイネックなら、マフラーなしでも首まで暖かく着られそう。こちらのニットトップスはハイネック & ゆったりとした身幅。インナーを重ねて着ぶくれが気になっても、くすみブルーをチョイスすればすっきり見えを叶えてくれそうです。濃淡のある糸で、コーデに奥行きをプラスしてくれます。

ウェーブラインとくすみブルーが絶妙バランス

【ハニーズ】「ライン柄ニット」\3,480（税込）

ゆったりとしたニットトップスに、ウェーブラインがおしゃれな雰囲気の1枚。ほどよいボリューム感はありつつも、ランダムなラインが視線を散らしてくれそうです。モノトーンでパキッと見せるのも魅力的ですが、スモーキーブルーならラインの曲線がうまくなじんでやわらかい印象に。主張しすぎず、それでいてコーデの主役として活躍してくれそうな、絶妙なバランス感です。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N