Amazon（アマゾン）では、2025年11月24日（月）0時から12月1日（月）23時59分まで「Amazonブラックフライデー」を開催中。

セール期間中は、合計10,000 円（税込）以上の買い物でポイント還元率がアップするほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！

現在、ステンレス製の魔法びん構造で飲み頃温度をキープするTHERMOS（サーモス）の「真空断熱マグカップ／JDG-352C」や内側にメモリが付いたHARIO（ハリオ）の「セラミックコーティング 真空二重保温マグ CMG-350-W」など、 保温マグカップがお得に登場しています。

ステンレス製・真空断熱の魔法びん構造で温冷が長持ち。サーモスの「真空断熱マグカップ フタ付き」が10％オフ！

【Amazon.co.jp 限定】サーモス 真空断熱マグカップ フタ付き 350ml ダークグリーン JDG-352C DG 1,797円 （10％オフ） Amazonで見る PR PR

【Amazon.co.jp 限定】サーモス 真空断熱マグカップ フタ付き 350ml ダークグレー JDG-352C DGY 1,797円 （10％オフ） Amazonで見る PR PR

丸みを帯びた形状や、凹凸感のあるエンボス形状の真空断熱マグカップもお得価格で販売中！

サーモス 真空断熱マグカップ 350ml アイボリー 食洗機対応 保温保冷 丸みを帯びた可愛らしいデザイン JTDｰ350 IV 2,027円 （18％オフ＋クーポン利用で5％オフ） Amazonで見る PR PR

サーモス 真空断熱マグカップ 550ml グレージュ エンボス加工 大容量モデル 食洗機対応 スープも楽しめる JTA-550 GG 2,609円 （20％オフ） Amazonで見る PR PR

セラミック加工で汚れが付きにくいからコーヒーに最適！ サーモスのマグカップが18％オフとお買い得

サーモス 真空断熱マグカップ 350ml カフェラテ 食洗機対応 内面セラミック加工で汚れがつきにくい コーヒーカップ マドラー付き JDZ-350 CL 2,518円 （18％オフ） Amazonで見る PR PR

サーモス 真空断熱マグカップ 350ml ブラック 食洗機対応 内面セラミック加工で汚れがつきにくい コーヒーカップ マドラー付き JDZ-350 BK 2,353円 （23％オフ） Amazonで見る PR PR

淹れる量が分かる便利なメモリ付き。ハリオの「セラミックコーティング 真空二重保温マグ」が5％オフ！

HARIO(ハリオ) セラミックコーティング 真空二重保温マグ ホワイト 350ml フタ付き CMG-350-W 1,548円 （5％オフ） Amazonで見る PR PR

猫舌さん必見！ 熱々ドリンクが約3分で適温になる、ドウシシャのマグカップが16％オフの2,500円で販売中

ドウシシャ マグカップ 猫じた専科 【猫じたさんにおすすめ】260ml 真空断熱 吸熱 フタ付き ライトグレー ON℃ZONE(オンドゾーン) 2,500円 （16％オフ） Amazonで見る PR PR

ドウシシャ マグカップ 猫じた専科マグカップ 【猫じたさんにおすすめ】260ml 真空断熱 吸熱 フタ付き ピンクベージュ ON℃ZONE(オンドゾーン) 2,786円 （15％オフ） Amazonで見る PR PR

ドウシシャ マグカップ 猫じた専科 【猫じたさんにおすすめ】260ml 真空断熱 吸熱 フタ付き サックス ON℃ZONE(オンドゾーン) 2,786円 （15％オフ） Amazonで見る PR PR

なお、上記の表示価格は2025年11月25日18時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

