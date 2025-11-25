¡ÖÎÁÍý¤ËÈè¤ì¤¿¡×¶¦Æ¯¤¤ä¥·¥Ë¥¢½¢Ï«¤ò»Ù¤¨¤ëÎäÅà¿©ÉÊ¤äÁÚºÚ¤ÎµÞÀ®Ä¹¡Ö²¼¤´¤·¤é¤¨ÉÔÍ×¡×¡Ö¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¤ë¤À¤±¡×¤ÎÃæ¿©¤¬¤¯¤ì¤ë¤â¤Î
¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤ÎÁý²Ã¤ä¥·¥Ë¥¢¤Î½¢Ï«³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢Ä´Íý¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Þ¤äÁÚºÚ¤äÎäÅà¿©ÉÊ¤Ï¡È¼êÈ´¤¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¸¤¤ÁªÂò¡É¤Ø¤ÈÊÑ²½¤ò¿ë¤²¤¿¡£¤½¤Î¾ÃÈñ¤ò¸£°ú¤¹¤ë50～60Âå¤Î¥Ëー¥º¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ãæ¿©»Ô¾ì¤¬µÞ³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û1500¼ïÎà°Ê¾å¤ÎÎäÅà¿©ÉÊ¤¬Ä¶ÌÜ¶Ì¤Î¥¹ー¥Ñー
¿·´©¡Ø¤Ê¤¼ÌîºÚÇä¤ê¾ì¤ÏÆþ¤ê¸ý¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡¡¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç·ÐºÑ¤¬¤ï¤«¤ë¡Ù¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¥¹ー¥Ñー¤Î¾ÃÈñ¤ÎÃæ¿´¤Ï50～60Âå
¾¯»Ò¹âÎð²½¤Ï¡¢¿©À¸³è¤ä¾ÃÈñ¼Ô¹ÔÆ°¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Þ¤ä¾ÃÈñÁ´ÂÎ¤ÎÌó40¡ó¤ò50～60Âå¤¬Àê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤é¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ë²¿¤òµá¤á¡¢²¿¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢½ç¤òÄÉ¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¤Þ¤º¡¢50～60Âå¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë·ò¹¯»Ö¸þ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¿©ÉÊ¤ä·ò¹¯¿©ÉÊ¤òµá¤á¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤äµ¡Ç½À¿©ÉÊ¡¢Äã¥«¥í¥êー¤äÄãÅü¼Á¤Î¾¦ÉÊ¤¬¿Íµ¤¤À¡£
¼¡¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¤¿¤ó¤Ñ¤¯¸»¤¬µû¤«¤é·ÜÆù¤Ø¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ÜÆù¤ÏÄ´Íý¤¬´ÊÃ±¤ÇÂ¿ÍÍ¤ÊÎÁÍý¤Ë»È¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Ë»¤·¤¤²ÈÄí¤ä°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î¼ã¼Ô¤Ë¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¡£·ÜÆù¤ÏÈæ³ÓÅª°Â²Á¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á·ÐºÑÅª¤ÊÍýÍ³¤«¤é¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯¤Î²È·×Ä´ºº¤Ç¤â·ÜÆù¾ÃÈñÎÌ¤ÏÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ·¿¿©ºà¡Ê¤´¤Ü¤¦¡¢¥³¥á¡¢¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤Ê¤É¡Ë¤Î¾ÃÈñ¤¬¸º¾¯¤·¡¢ÁÚºÚ²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤´¤Ü¤¦¤Î¾ÃÈñÎÌ¤Ï¡¢70Âå°Ê¾å¤Î1661¥°¥é¥à¤ËÂÐ¤·¤Æ20 Âå°Ê²¼¤Ï527¥°¥é¥à¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥á¤Î¾ÃÈñÎÌ¤â¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢40Âå¤Ç¤ÏÇ¯´ÖÌó53¥¥í¥°¥é¥à¡¢30Âå¤Ç¤ÏÌó38¥¥í¥°¥é¥à¡¢20Âå°Ê²¼¤Ç¤ÏÌó28¥¥í¥°¥é¥à¤È¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Û¤É¾¯¤Ê¤¤¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÁÚºÚ¤Î¾ÃÈñÎÌ¤ÏÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿¤¯¤Î²ÈÄí¤Ç¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÄ´Íý¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¼ê·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÁÚºÚ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¤Þ¤º¡¢½÷À¤ÎÏ«Æ¯»²²Ã¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¼Ò²ñ¿Ê½Ð¤¬¿Ê¤ß¡¢¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÆ¯¤¯½÷À¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÈÄí¤Ç¤ÎÄ´Íý¤Ë³ä¤±¤ë»þ´Ö¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ä´Íý¤Î¼ê´Ö¤ò¾Ê¤±¤ëÃæ¿©¡Ê¤Ê¤«¤·¤ç¤¯¡¢ÁÚºÚ¤äÊÛÅö¤Ê¤É¡Ë¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¡£
¼¡¤Ë¡¢¥·¥Ë¥¢ÁØ¤ÎÏ«Æ¯»²²Ã¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£¹âÎð¼Ô¤Î½¢Ï«Î¨¤â¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë60Âå¸åÈ¾¤«¤é70ÂåÁ°È¾¤ÎÏ«Æ¯ÎÏÎ¨¤¬µÞ¾å¾º¡£¹âÎð¼Ô¤¬Æ¯¤¯¤³¤È¤Ç¡¢²ÈÄí¤Ç¤ÎÄ´Íý»þ´Ö¤¬¸º¾¯¤·¡¢´ÊÊØ¤Ê¿©»ö¤òµá¤á¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¿©»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤ä¿©ÉÊ¥áー¥«ー¤Ï´ÊÊØ¤Ç±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿ÁÚºÚ¥á¥Ë¥åー¤Î³«È¯¤òµÞ¤°¡£¥«¥Ã¥ÈÌîºÚ¤äÄ´ÍýºÑ¤ß¤ÎÆù¤äµû¡¢¹ç¤ï¤»Ä´Ì£ÎÁ¤Ê¤É¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Îä¿©»Ô¾ì¤¬10Ç¯¤Ç4³ä¶á¤¯³ÈÂç
¡ÚÀ¸³è¼Ô¤ÎÀ¼¡ÛÁÚºÚ¤ÈÎäÅà¿©ÉÊ¤Ï¤â¤¦·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£°ÊÁ°¤ÏÍÈ¤²Êª¤Ð¤«¤ê¤Ç¡ÖÃã¿§¡×¤ÎÇä¤ê¾ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÏÀ¸½Õ´¬¤¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥¹¥Ë¥Ã¥¯É÷¤âÁý¤¨¤Æ¥«¥é¥Õ¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÌ¾Å¹´Æ½¤¤ÎÁÚºÚ¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê40Âå¡¦°õºþ²ñ¼Ò¶ÐÌ³¡Ë
¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¤´¤Á¤½¤¦¤òÃµ¤·¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡×――40Âå¤Î½÷À¤¬»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¤Ç¥«ー¥È¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£JRµþÍÕÀþ¡¦¿·±º°Â±ØÁ°¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢4¸ÄÊ¬¤ËÁêÅö¤¹¤ë400Ê¿Êý¥áー¥È¥ëÄ¶¤ÎÇä¤ê¾ì¤Ë¡¢ÎäÅà¥·¥çー¥±ー¥¹¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤Ö¡£¥¤¥ª¥ó¥ê¥Æー¥ë¤¬ÀéÍÕ¸©±º°Â»Ô¤Ë³«¤¤¤¿¿·¶ÈÂÖ¡Ö@FROZEN¡×¤À¡£
°·¤¦ÎäÅà¿©ÉÊ¤Ï1500¼ïÎà°Ê¾å¡£¤¦¤ÁÈ¾¿ô¤Ï´ûÂ¸¤Î¥¤¥ª¥ó¤Ç¤â°·¤¦¾¦ÉÊ¡£ñ»Ò¤ä¥Á¥ãー¥Ï¥ó¤Ê¤É¤¬ÄêÈÖ¤À¤¬¡¢¡Ö²¶¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÌ¾¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤äÀìÌçÅ¹¤Î¥á¥Ë¥åー¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹È¯¤ÎÎäÅà¿©ÉÊÀìÌçÅ¹¡Ö¥Ô¥«ー¥ë¡×¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤Ê¤É¤¬ÌÜ¶Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Ï³°½Ð¼«½Í¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¡¢²È¤Ç¿©»ö¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¡£ÆÃ¤ËÎäÅà¿©ÉÊ¤Ï¥¹¥È¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¾å¤ËÄ´Íý¤¬´ÊÃ±¤Ç¡¢2024Ç¯¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï1Ãû3200²¯±ß¤È¡¢¤³¤Î10Ç¯´Ö¤Ç4³ä¶á¤¯³ÈÂç¤·¤¿¡ÊÉÙ»Î·ÐºÑ¡Ë¡£ÎäÂ¢¸Ë¤Ç¤Ï¥¹¥Úー¥¹¤¬Â¤ê¤º¤Ë¡Ö¥»¥«¥ó¥ÉÎäÅà¸Ë¡×¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë²ÈÄí¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
²È·×Ä´ºº¡Ê2¿Í°Ê¾åÀ¤ÂÓ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÎäÅàÄ´Íý¿©ÉÊ¡×¤Ë1Ç¯´Ö¤Ë»Ù½Ð¤·¤¿¶â³Û¤Ï¡¢2024Ç¯¤¬Ê¿¶Ñ¤Ç1Ëü1032±ß¤È¡¢¤³¤Î20Ç¯¤Û¤É¤Ç¤ª¤è¤½2ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤Î2019Ç¯¡Ê7817±ß¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤ï¤º¤«5Ç¯¤Ç3000±ß¶¯¤ÎÂçÉý¤Ê¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¶È³¦ÃÄÂÎ¤ÎÆüËÜÎäÅà¿©ÉÊ¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤Î¹ñÆâ½Ð²Ù³Û¤Ï²ÈÄíÍÑ¤¬4100²¯±ß¡¢¶ÈÌ³ÍÑ¤¬3900²¯±ß¤Ç¡¢²ÈÄíÍÑ¤¬¶ÈÌ³ÍÑ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤äÃ±¿ÈÀ¤ÂÓ¤¬Áý¤¨¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ëÃæ¡¢Ä´Íý¤Î¼ê´Ö¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢»þ´Ö¤ÎÀáÌó¤Ë¤â¤Ê¤ëÎäÅà¿©ÉÊ¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤ë¡£²ÃÇ®¥à¥é¤ò¤Ê¤¯¤¹¤Ê¤É¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦ÉÊ³«È¯ÅØÎÏ¤ÇÉÊ¼Á¤â¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
@FROZEN¤Î³«Å¹»þ¡¢¥¤¥ª¥ó¥ê¥Æー¥ëMD²þ³×ËÜÉôÄ¹¤ÎÀ¾Ìî¹î¼¹¹ÔÌò°÷¤Ï¡ÖÎä¿©¤ÎÄó¶¡²ÁÃÍ¤ò¾å¤²¤ë¤Ë¤ÏÉÊÂ·¤¨¤òÁý¤ä¤·¡¢¤½¤ì¤é¤òÅ¸³«¤Ç¤¤ë¤À¤±¤ÎÇä¤ê¾ìÌÌÀÑ¤¬É¬Í×¤À¡£Îä¿©»Ô¾ì¤¬³°¿©¥Ëー¥º¤ò¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¤¤Þ¡¢ÎäÅà¿©ÉÊ¤À¤±¤òÀÚ¤ê½Ð¤¹·Á¤Ç¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤ë¡×¤È¿·¶ÈÂÖ³«È¯¤ÎÁÀ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Çä¾å¤ÏÅö½é·×²è¤ò¾å²ó¤ê¡¢ÅÔ»ÔÉô¤òÃæ¿´¤ËÌó20¥«½ê¤Ë@FROZEN¤ò½ÐÅ¹ºÑ¤ß¤À¡Ê2025Ç¯10·î»þÅÀ¡Ë¡£¥¤¥ª¥ó¤ä@FROZEN¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤¬Çä¾å¤Î¾å°Ì¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢À¾Ìî»á¤Ï¹¥Ä´¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆÈ¼«¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯·¡¡¦³«È¯¤Î·ÑÂ³¤¬º¹ÊÌ²½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¡ÖÎÁÍýÈè¤ì¡×¤ÇÁÚºÚ»Ô¾ì¤¬Éü³è
ÎäÅà¿©ÉÊ¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤âÂç¤¤¤¡£½÷À¤Î¼Ò²ñ¿Ê½Ð¤¬¹¤¬¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢É×ÉØ¶¦Æ¯¤¤¬°ìÈÌÅª¤È¤Ê¤ê¡¢Ä´Íý¤Ë³ä¤¯»þ´Ö¤ÏÁêÂÐÅª¤Ë¸º¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤Ã¤ÆºßÂð»þ´Ö¤¬Áý²Ã¤·¤Æ²È¤Ç¿©»ö¤ò¤È¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æü¡¹¤Î¿©Âî¤Ë½Ð¤¹¥á¥Ë¥åー¤Î¥ì¥Ñー¥È¥êー¤ËÇº¤à¾ÃÈñ¼Ô¤âÁý¤¨¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÎäÅà¿©ÉÊ¤äÁÚºÚ¤Ê¤É¤Î´ÊÊØ¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö²¼¤´¤·¤é¤¨ÉÔÍ×¡×¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÇßÖ¤á¤ë¤À¤±¡×¡Ö¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¤ë¤À¤±¡×¤ÇÄ´Íý¤Î¼ê´Ö¤ò¾Ê¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÀìÌçÅ¹¤Î¤è¤¦¤ÊËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤â¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼ûÍ×¤¬¿¤Ó¤¿¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
ÁíÌ³¾Ê¤Î²È·×Ä´ºº¤Ç¤Ï¡ÖÄ´Íý¿©ÉÊ¡×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ëÁÚºÚ¡£ºßÂð»þ´Ö¤¬¿¤Ó¤¿¤ê¡¢³°¿©¤¬·É±ó¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ2020Ç¯¤Ï¡Ö¼êºî¤ê¡×Éü³è¤ÎÃû¤·¤¬¸«¤é¤ì¡¢¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÎÁÚºÚÉôÌç¤Ï½©¤´¤í¤Þ¤Ç¶ìÀï¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¡ÖÎÁÍýÈè¤ì¡×¤â¤¢¤Ã¤ÆÁÚºÚ¤Î¿¤Ó¤¬2021Ç¯°Ê¹ß¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÁÚºÚ»Ô¾ì¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ëÆÃ¼ìÍ×°ø¤ò½ü¤¡¢±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÁÚºÚ¶¨²ñ¤Î¡ÖÁÚºÚÇò½ñ2025¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤ÎÁÚºÚ¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÁ°Ç¯Èæ2.8¡óÁý¤Î11Ãû2882²¯±ß¤È¡¢½é¤á¤Æ11Ãû±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
ÁÚºÚ¡¦Ãæ¿©»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤À¡£2024Ç¯¤â¥³¥ó¥Ó¥Ë¤¬»Ô¾ì¹½À®Èæ31.2¡ó¤Ç¥È¥Ã¥×¤ÎÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¤À¤¬¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¡Ê30¡ó¡Ë¤¬ÌÔÄÉ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ï²¼½èÍý¤Ê¤É¤ò°ì³ç¤Ç¹Ô¤¦¥×¥í¥»¥¹¥»¥ó¥¿ー¡Ê½¸Ãæ²Ã¹©¾ì¡Ë¤Î³èÍÑ¤ò¥Æ¥³¤Ë¸úÎ¨²½¤ò¿Ê¤á¤ë°ìÊý¡¢À¸Á¯ÉôÌç¤È¤ÎÏ¢·È¤Ç¥á¥Ë¥åー¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¡£
Ãæ¿©»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ËÈ¼¤¤¡¢ÊÛÅö¡¢¥µ¥é¥À¡¢Å·¤×¤é¡¦¥Õ¥é¥¤¤Ê¤É¤Î¹ØÆþ²ó¿ô¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ê·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤â¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤¬Ë»¤·¤¤¸½Âå¿Í¤Ë¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¸¡¿ÇòÄ»ÏÂÀ¸ ¼Ì¿¿¡¿shutterstock
¡Ø¤Ê¤¼ÌîºÚÇä¤ê¾ì¤ÏÆþ¸ý¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡¡¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç·ÐºÑ¤¬¤ï¤«¤ë¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë
ÇòÄ»ÏÂÀ¸
2025Ç¯11·î13Æü
990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
232¥Úー¥¸
ISBN¡§978-4022953155
¥³¥á¹âÆ¡¢µ¤¸õ´íµ¡¡¢¿Í¼êÉÔÂ¡¢ÃÍ¾å¤²ÃÏ¹ö¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡Ä¡Ä
¥¹ー¥Ñー¤ÏÆüËÜ¼Ò²ñ¤Î½Ì¿Þ¤À¡ª
Çä¤ê¾ì¤ËÀø¤àµ¿Ìä¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤ÈÀ¤³¦¤Î¸½ºß¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¡£
¡ÖÎáÏÂ¤Î¥³¥áÁûÆ°¤Ï¤Ê¤¼µ¯¤¤¿¡©¡×
¡Ö¿©ÎÁÉÊ¤ÎÃÍ¾å¤²¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯¡©¡×
¡ÖÈ¾³Û¥·ー¥ë¤òÅ½¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¤É¤¦·è¤Þ¤ë¡©¡×
¡Ö¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î²È·×¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©¡×
¡ÖÇä¤ê¾ì¤¬¡ØÌîºÚ¢ªµû¢ªÆù¢ªµíÆý¢ª¥Ñ¥ó¡Ù¤Î½ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï¡©¡×
Á´¹ñ2Ëü3000Å¹ÊÞ¡¢110Ëü¿Í¤¬Æ¯¤¯¡¢25Ãû±ß¤ÎÀ®Ä¹»Ô¾ì¤òÅ°Äì²òË¶¡ª
Çã¤¤Êª¤À¤±¤¸¤ã¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡¢¸¤¯À¸¤¤ë¤¿¤á¤Î¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥ÈÏÀ¡£
¡ÚÌÜ¼¡¡Û
Âè1¾Ï ¤Ê¤¼ÌîºÚÇä¤ê¾ì¤ÏÆþ¤ê¸ý¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡¡――¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬¤ï¤«¤ë
¡¦·Êµ¤¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë
¡¦¥¤¥ª¥ó¤¬°ìÂçÀªÎÏ¡¢Àì¶È¤Ç¤Ï¥é¥¤¥Õ¤¬¼ó°Ì
¡¦¡Ö¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¾ー¥ó¡×¤ÎÉÊÂ·¤¨¤ÇÅ¹¤Î¼ÂÎÏ¤¬¤ï¤«¤ë
¡¦µÒ¤ò±ü¤Þ¤ÇÍ¶Æ³¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈÀïÎ¬¡×
¡¦¥¿¥¤¥Ñ¼ûÍ×¤ÇÇä¤ê¾ì¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È ¡Ä¡Ä¤Û¤«
Âè2¾Ï¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î¡û¡ûÎ¥¤ì¡×¤ÏËÜÅö¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡©¡¡――¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÇÊë¤é¤·¤ÎÊÑ²½¤¬¤ï¤«¤ë
¡¦¾ÃÈñ¤ÎÃæ¿´¤Ï50～60Âå
¡¦Îä¿©»Ô¾ì¤¬10Ç¯¤Ç4³ä¶á¤¯³ÈÂç
¡¦¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¡ÖÎÁÍýÈè¤ì¡×¤ÇÁÚºÚ»Ô¾ì¤¬Éü³è
¡¦¥³¥á¤Ø¤Î»Ù½Ð¤Ï20Ç¯¤Ç4³ä¸º
¡¦ÎáÏÂ¤Î¥³¥áÁûÆ°¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿ÍýÍ³ ¡Ä¡Ä¤Û¤«
Âè3¾Ï ¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Î¿©ÉÊ¤¬°Â¤¤ÍýÍ³¤Ï¡©¡¡――¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÇÆüËÜ·ÐºÑ¤¬¤ï¤«¤ë
¡¦¾®Çä¶È¤ÎÄãÄÂ¶â¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê
¡¦¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤Ç¾Ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¹âÎð¼Ô
¡¦¿¼¹ï²½¤¹¤ëÃÏÊý¤Î¡ÖÇã¤¤Êª¼å¼Ô¡×ÌäÂê
¡¦¤Ê¤¼¿©Èñ¤Î¹âÆ¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«
¡¦¹â½êÆÀÁØ¤Ï¥Ñ¥¹¥¿¡¢Äã½êÆÀÁØ¤Ï¤¦¤É¤ó¡¦¤½¤Ð¤òÇã¤¦ ¡Ä¡Ä¤Û¤«
Âè4¾Ï ¤É¤¦¤·¤ÆÍ¾·×¤Ê¤â¤Î¤Þ¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡©¡¡――¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¾ÃÈñ¼Ô¿´Íý¤¬¤ï¤«¤ë
¡¦µÒ¤Î8³ä¤¬¡ÖÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¡×¤òÇã¤¦
¡¦¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¡Ö°Â¤¤¡×¤È´¶¤¸¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤
¡¦2³ä¤Î¤ªÆÀ°ÕµÒ¤ÇÍø±×¤Î8³ä¤ò²Ô¤®½Ð¤¹
¡¦¡ÖÌµ°Õ¼±¡×¤ËÁÊ¤¨¤ë¥Ë¥åー¥í¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°
¡¦°Â¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ö¥é¥ó¥É ¡Ä¡Ä¤Û¤«
Âè5¾Ï ¿©¤Î¡ÖÇã¤¤Éé¤±¡×¤¬°ÂÁ´ÊÝ¾ã¥ê¥¹¥¯¤Ë¡©¡¡――¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÇÀ¤³¦¾ðÀª¤¬¤ï¤«¤ë
¡¦¥ô¥£ー¥¬¥ó°Ê³°¤Ë¤â¹¤¬¤ë¡Ö¿¢ÊªÆù¡×
¡¦7³ä¤ÎµÒ¤¬¡ÖÂÞ¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¦»ñ¸»¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯
¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ç¿¼¹ï²½¤·¤¿¥¨¥Í¥ë¥®ーÌäÂê
¡¦¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤È¿©ÎÁ²Á³Ê ¡Ä¡Ä¤Û¤«
Âè6¾Ï AIÆ³Æþ¤Ç¡ÖÈ¾³Û¥·ー¥ë¡×¤¬¾Ã¤¨¤ë¡©¡¡――¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÇÌ¤Íè¤¬¤ï¤«¤ë
¡¦¾¦ÉÊÆÉ¤ß¼è¤ê¤«¤é·èºÑ¤Þ¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤Ç´°·ë
¡¦AI¤¬ÁÚºÚ¤ÎÃÍ°ú¤¤ò·è¤á¤ë
¡¦¡ÖÇÝÍÜÆù¡×¤Ï¿©ÎÁÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤«¡©
¡¦½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡ÖÊªÎ®¤Î2024Ç¯ÌäÂê¡×
¡¦¡ÖÅ¹¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¦¡×¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î¸Â³¦ ¡Ä¡Ä¤Û¤«