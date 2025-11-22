¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óvs¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯ ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[11.22 ¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè11Àá](¥¢¥ê¥¢¥ó¥Ä¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê)
¢¨23:30³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥Î¥¤¥¢¡¼
DF 2 ¥À¥è¡¦¥¦¥Ñ¥á¥«¥Î
DF 4 ¥è¥Ê¥¿¥ó¡¦¥¿¡¼
DF 20 ¥È¥à¡¦¥Ó¥·¥ç¥Õ
DF 44 ¥è¥·¥×¡¦¥¹¥¿¥Ë¥·¥Ã¥Á
MF 8 ¥ì¥ª¥ó¡¦¥´¥ì¥Ä¥«
MF 14 ¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹
MF 17 ¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ê¡¼¥º
MF 42 ¥ì¥Ê¡¼¥È¡¦¥«¡¼¥ë
MF 45 ¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¥ë¡¦¥Ñ¥Ö¥í¥Ó¥Ã¥Á
FW 9 ¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó
¹µ¤¨
GK 40 ¥è¥Ê¥¹¡¦¥¦¥ë¥Ó¥Ã¥Ò
DF 3 ¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§
DF 21 °ËÆ£ÍÎµ±
DF 22 ¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥²¥ì¥¤¥í
DF 23 ¥µ¥·¥ã¡¦¥Ö¥¤
MF 6 ¥è¥·¥å¥¢¡¦¥¥ß¥Ã¥Ò
MF 27 ¥³¥ó¥é¥Ã¥É¡¦¥é¥¤¥Þ¡¼
FW 11 ¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó
FW 36 ¥¦¥£¥º¥À¥à¡¦¥Þ¥¤¥¯
´ÆÆÄ
¥Ó¥ó¥»¥ó¥È¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ë
[¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥Î¥¢¡¦¥¢¥È¥¥¥Ü¥ë
DF 28 ¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥®¥ó¥¿¡¼
DF 29 ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥È¥í¥¤
DF 33 ¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£¡¦¥Þ¥±¥ó¥´
DF 37 ¥Þ¥¥·¥ê¥¢¥ó¡¦¥í¡¼¥¼¥ó¥Õ¥§¥ë¥À¡¼
MF 7 ¥Ç¥ê¡¼¡¦¥·¥ã¡¼¥Ï¥ó¥È
MF 8 ¥Þ¥¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥Ã¥²¥·¥å¥¿¥¤¥ó
MF 14 ÎëÌÚÍ£¿Í
MF 19 ¥ä¥ó¡¦¥Ë¥¯¥é¥¹¡¦¥Ù¥¹¥Æ
MF 44 ¥è¥Ï¥ó¡¦¥Þ¥ó¥¶¥ó¥Ó
FW 9 ¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ø¡¼¥é¡¼
¹µ¤¨
GK 21 ¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥ß¥å¥é¡¼
DF 3 ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥é¥¤¥ó¥Ï¡¼¥È
DF 17 ¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥¥å¥Ö¥é¡¼
DF 30 ¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥®¥å¥ó¥¿¡¼
MF 6 ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ª¥¹¥¿¡¼¥Ï¡¼¥²
MF 32 ¥Ó¥ó¥Á¥§¥ó¥Ä¥©¡¦¥°¥ê¥Õ¥©
FW 18 ¥¨¥ì¥ó¡¦¥Ç¥£¥ó¥¯¥Á
FW 20 ¥¸¥å¥Ë¥¢¡¦¥¢¥À¥à
FW 31 ¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥Þ¥¿¥Î¥Ó¥Ã¥Á
´ÆÆÄ
¥æ¥ê¥¢¥ó¡¦¥·¥å¥¹¥¿¡¼
¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹