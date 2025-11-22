[11.22 ¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè11Àá](¥¢¥ê¥¢¥ó¥Ä¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê)

¢¨23:30³«»Ï

<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>

[¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó]

ÀèÈ¯

GK 1 ¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥Î¥¤¥¢¡¼

DF 2 ¥À¥è¡¦¥¦¥Ñ¥á¥«¥Î

DF 4 ¥è¥Ê¥¿¥ó¡¦¥¿¡¼

DF 20 ¥È¥à¡¦¥Ó¥·¥ç¥Õ

DF 44 ¥è¥·¥×¡¦¥¹¥¿¥Ë¥·¥Ã¥Á

MF 8 ¥ì¥ª¥ó¡¦¥´¥ì¥Ä¥«

MF 14 ¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹

MF 17 ¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ê¡¼¥º

MF 42 ¥ì¥Ê¡¼¥È¡¦¥«¡¼¥ë

MF 45 ¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¥ë¡¦¥Ñ¥Ö¥í¥Ó¥Ã¥Á

FW 9 ¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó

¹µ¤¨

GK 40 ¥è¥Ê¥¹¡¦¥¦¥ë¥Ó¥Ã¥Ò

DF 3 ¥­¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§

DF 21 °ËÆ£ÍÎµ±

DF 22 ¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥²¥ì¥¤¥í

DF 23 ¥µ¥·¥ã¡¦¥Ö¥¤

MF 6 ¥è¥·¥å¥¢¡¦¥­¥ß¥Ã¥Ò

MF 27 ¥³¥ó¥é¥Ã¥É¡¦¥é¥¤¥Þ¡¼

FW 11 ¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó

FW 36 ¥¦¥£¥º¥À¥à¡¦¥Þ¥¤¥¯

´ÆÆÄ

¥Ó¥ó¥»¥ó¥È¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ë

[¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯]

ÀèÈ¯

GK 1 ¥Î¥¢¡¦¥¢¥È¥¥¥Ü¥ë

DF 28 ¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥®¥ó¥¿¡¼

DF 29 ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥È¥í¥¤

DF 33 ¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£¡¦¥Þ¥±¥ó¥´

DF 37 ¥Þ¥­¥·¥ê¥¢¥ó¡¦¥í¡¼¥¼¥ó¥Õ¥§¥ë¥À¡¼

MF 7 ¥Ç¥ê¡¼¡¦¥·¥ã¡¼¥Ï¥ó¥È

MF 8 ¥Þ¥­¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥Ã¥²¥·¥å¥¿¥¤¥ó

MF 14 ÎëÌÚÍ£¿Í

MF 19 ¥ä¥ó¡¦¥Ë¥¯¥é¥¹¡¦¥Ù¥¹¥Æ

MF 44 ¥è¥Ï¥ó¡¦¥Þ¥ó¥¶¥ó¥Ó

FW 9 ¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ø¡¼¥é¡¼

¹µ¤¨

GK 21 ¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥ß¥å¥é¡¼

DF 3 ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥é¥¤¥ó¥Ï¡¼¥È

DF 17 ¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥­¥å¥Ö¥é¡¼

DF 30 ¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥®¥å¥ó¥¿¡¼

MF 6 ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ª¥¹¥¿¡¼¥Ï¡¼¥²

MF 32 ¥Ó¥ó¥Á¥§¥ó¥Ä¥©¡¦¥°¥ê¥Õ¥©

FW 18 ¥¨¥ì¥ó¡¦¥Ç¥£¥ó¥¯¥Á

FW 20 ¥¸¥å¥Ë¥¢¡¦¥¢¥À¥à

FW 31 ¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥Þ¥¿¥Î¥Ó¥Ã¥Á

´ÆÆÄ

¥æ¥ê¥¢¥ó¡¦¥·¥å¥¹¥¿¡¼

¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µ­Ï¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹