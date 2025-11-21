この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

今後は人材採用でコレができない会社はマジで厳しいです。これから先も続いていく会社になるために、雇うべき人について徹底解説します。

YouTubeチャンネルで配信された「今後は人材採用でコレができない会社はマジで厳しいです。これから先も続いていく会社になるために、雇うべき人について徹底解説します。」にて、倒産させないプロ“黒字社長”こと市ノ澤翔氏が、日本の人手不足問題と外国人採用の必要性について語った。



市ノ澤氏は冒頭、「人手不足で悩んでいる多くの企業が、このことに気づいていない。このままだと、あなたの会社、終わりますよ」と厳しく警告。さらに、「見ない奴から、倒産する」と現状のままでは多くの企業が危機に瀕すると指摘する。



都心部で増える外国人の姿について触れつつも、「実際のデータでは、外国人採用に対して積極的じゃない企業が数多く存在する。外国人採用を現状行っている会社は3割ほど」とし、6割以上の企業が外国人採用を全く行っていない現実を明かした。また「日本は人手不足なのに、外国人までターゲットを広げている会社が少ない」と日本企業の固定観念も批判した。



外国人採用が進まない背景として、市ノ澤氏は「過去に外国人を採用したが定着しなかった」「文化や価値観の違い、言語の壁」によるトラブルを挙げた。一方で、「仕事内容によって合う合わないはあるが、日本人の採用だけでは立ち行かない時代が確実にやってくる」とし、「世界80億人をターゲットに視野を広げる必要がある」と強調する。



また、「海外の人を積極的に採用することで、新たな視点や発想力、技術力が会社の成長につながる」とメリットにも言及。特に接客業やIT業などでは「言葉の壁は大きな問題にはならないケースも多く、業種によっては外国人の方が力を発揮する分野がある」と語った。



市ノ澤氏は自身の経験も披露。「監査法人やドイツ系企業で多くの外国人と働いた経験がある。英語は得意じゃなくても、コミュニケーションは工夫で乗り切れる部分も大きい」と述べ、「日本人じゃなきゃできない仕事は限られている。固定観念を捨てて検討してほしい」と視聴者に呼びかけた。



締めくくりには「視野を広げると人手不足を解決する方法は本当はたくさんある。皆さんもキャッシュリッチな経営者になって黒字化を目指しましょう。固定観念を捨てて成長に何が必要か徹底的に考えて」とエールを送った。



今後も市ノ澤氏は、自身のチャンネルで経営や財務、節税や資産構築など中小企業経営者向けのノウハウを届けていく予定だ。