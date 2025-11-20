80年〜90年代に一大ブームを巻き起こした『オサムグッズ』のジグソーパズルが新発売！
80年〜90年代に一大ブームを巻き起こした『OSAMU GOODS（オサムグッズ）』のジグソーパズルが発売されます。
1976年、「マザーグース」をモチーフに制作した絵本から生まれたキャラクターブランド『OSAMU GOODS』。イラストレーター原田治氏が描くポップでキュートなキャラクターは、日本の“KAWAII”文化に大きな影響を与え、今なお多くの人に愛されています。
そんな。80年〜90年代のキャラクターグッズブームを牽引した人気キャラクターが、ジグソーパズルに。
ラインナップは４種類。
300ピース（38cm × 26cm）
カジュアルに組める小さめのジグソーパズルは、安西水丸氏をはじめとする短編小説を集めた書籍のカバーアート『ベッドタイム ストーリーズ １』と、コミック柄『ア スリープレス ナイト』をセレクト。
各2,000円（税抜）
BEDTIME STORIES 1（ベッドタイム ストーリーズ １）
A SLEEPLESS NIGHT（ア スリープレス ナイト）
500ピース（53cm × 38cm）
お部屋に飾るのにちょうどいい大きさの500ピース『ソーダ ファウンテン』は、90年代に代官山にあった同名のパイロットショップのポスターを復刻。
2,400円（税抜）
SODA FOUNTAIN（ソーダ ファウンテン）
1000ピース（75cm × 50cm）
組みごたえのある大判1000ピースは、キャラクターたちが勢揃いのポップアート風『セブン キャラクターズ』。
3,300円（税抜）
7 CHARACTERS（セブン キャラクターズ）
『OSAMU GOODS（オサムグッズ）』のジグソーパズルは、2025年11月27日（木）より全国の玩具・ホビー店、各種ECサイト、オンラインショップにて発売。
『オサムグッズ』ジグソーパズル