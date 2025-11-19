株式会社マウスコンピューターは、直販サイトにてブラックフライデーセールを11月19日（水）から開催している。

クリエイター向けブランド「DAIV」をはじめ、「G TUNE」「mouse」などのPCが最大10万円引きとなる。

例えば、DAIVで10万円引きとなるのは、AMD Ryzen 7 9700XプロセッサーにGeForce RTX 5080を搭載するデスクトップPC「DAIV FM-A7G80」。メモリーは64GBで、ストレージには2TBのNVMe SSDを備える。通常価格52万9,800円のところ42万9,800円で提供する。

セール名

ブラックフライデーセール



開催日時

2025年11月19日（水）11時00分～12月10日（水）10時59分



対象製品（一部）

DAIV Z4-A9A01SR-B

DAIV KM-I7G6T

DAIV FM-A7G80

OS：Windows 11 Home 64ビット CPU：AMD Ryzen Al 9 365 プロセッサ グラフィックス：AMD Radeon 880M メモリ：16GB（8GB×2） SSD：500GB NVMe Gen4×4 パネル：14型液晶パネル 価格：219,800円→199,800円（2万円OFF）OS：Windows 11 Home 64ビット CPU：インテル Core i7 プロセッサー 14700F グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti （16GB） メモリ：32GB（16GB×2） SSD：1TB NVMe Gen4×4 価格：274,800円→254,800円（2万円OFF）OS：Windows 11 Home 64ビット CPU：AMD Ryzen 7 9700X プロセッサ グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5080 メモリ：64GB（32GB×2） SSD：2TB NVMe Gen4×4 価格：529,800円→429,800円