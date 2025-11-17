Image: Amazon

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年11月17日は、PHILIPS「5000シリーズ（X5007/05）」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

【肌にやさしい】フィリップス 電動シェーバー 5000シリーズ 電動 髭剃り メンズ (回転式・お風呂剃り & 丸洗い可) X5007/05 ブラック【2025年モデル】【Amazon.co.jp限定】 9,780円 （41%オフ） Amazonで見る PR PR

肌負担を約20%低減するマイクロビーズ加工と360°密着ヘッドが特長のPHILIPS製電動シェーバーが、41％オフで1万円切り！

肌刺激を抑えつつ深剃りしたいユーザー向けに設計されたPHILIPS（フィリップス）の「電動シェーバー 5000シリーズ（X5007/05）」が、現在、Amazonで41%オフに！

1cm²あたり最大100,000個の微細ビーズを配した「マイクロビーズコーティング」を搭載。非コーティング素材と比較して肌負担を約20%低減（※1）し、敏感肌にも配慮した設計に。ヘッドが360°可動する「360-Dフレックスヘッド」が顔の凹凸にしっかり追従し、剃り残しを抑える構造です。

※1 深剃り・肌へのやさしさ・密着のスコアは、フィリップス内で製品の比較した結果（2023年2月時点）

刃には低ニッケルの低アレルギー性サージカルステンレス（ASTM/JIS規格420相当）を採用（※2）。肌荒れリスクを抑えつつ、日常的に使用しやすいスキングライドテクノロジーを備えています。

※2 すべての方に皮膚刺激が起きないというわけではありません。

27枚刃で毎分カット55,000回＆IPX7防水と性能に抜かりなし！ USB充電で扱いやすいのもGOOD！

深剃り性能を支えるのは、毎分55,000回カットのパワーカット刃（27枚刃）と、自動研磨システム。オイル差し不要で切れ味が長期間持続するのがうれしいポイントです。約1時間の充電で50分連続使用でき、5分の急速充電で1回シェーブ可能な点も利便性に優れます。

運用面では、USB-A（DC5V/1A）充電に対応し、アダプターなしで場所を問わず充電可能。 防水性能はIPX7で、本体の丸洗いに対応しており、ワンタッチでヘッドが開くため、メンテナンスも楽ちんです。

ウェット＆ドライシェービング対応で、フォーム使用・ドライ剃り・お風呂シェーブまで柔軟。自立スタンドハンドルやロック機能も搭載し、持ち運び時の誤作動も防いでくれますよ。

【肌にやさしい】フィリップス 電動シェーバー 5000シリーズ 電動 髭剃り メンズ (回転式・お風呂剃り & 丸洗い可) X5007/05 ブラック【2025年モデル】【Amazon.co.jp限定】 9,780円 （41%オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞フィリップスのセール対象商品一覧はこちら

＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2025年11月17日15時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

Source: Amazon.co.jp