ドトールコーヒー（東京都渋谷区）が、新商品「トリュフ香る ミラノサンド 炭火焼きローストビーフ」を11月27日から期間限定で販売します。

【写真】カマンベール＆ゴルゴンゾーラ追加で“ぜいたく感”アップ！ 新ドリンク＆新スイーツもおいしそう！

新商品は、肉本来のうまみを引き出し、しっとりやわらかく繊細な味わいの炭火焼きローストビーフを使用。折り重ねることでしっかりとした肉感も感じることができます。ソースにはタマネギベースのシャリアピンソースを採用。タマネギの甘さやコクがローストビーフと相性良く、トリュフの香りによるぜいたく感もプラスした一品です。価格は690円（以下、税込み）です。

同商品のほか、カマンベールチーズを追加した「トリュフ香る ミラノサンド 炭火焼きローストビーフ 〜カマンベールチーズ〜」、ゴルゴンゾーラ入りチーズソースとアーモンドナッツを追加した「トリュフ香る ミラノサンド 炭火焼きローストビーフ 〜ゴルゴンゾーラソース〜」（ともに790円）も期間限定で登場。さらに、期間限定ドリンク「抹茶キャラメルラテ（ホット・アイス）」（580円〜）、期間限定スイーツ「ナッツ香るダブルチョコレートケーキ」（550円）も販売します。

また、同ショップのコーヒー豆「マイルドブレンド」を細かく粉砕し、北海道産小豆のあんに混ぜて作った、一口サイズの羊羹（ようかん）「珈琲羊羹」（350円）も発売開始します。

