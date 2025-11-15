¿·¼Ö235Ëü±ß¤Ç6Â®MT¤Î¤ß¡ª ¥È¥è¥¿¤Î¡Ö5¿Í¾è¤ê¡È¹ÅÇÉ¡É¥â¥Ç¥ë¡×¤¬Ä¶À¨¤¤¡ª 6ÅÀ¥Ù¥ë¥È¡ß¡ÖÀìÍÑ¥µ¥¹¡×ºÎÍÑ¡ª ¡Ö¤ª¼êº¢²Á³Ê¡×¤Î¡ÈÁö¤êÆÃ²½»ÅÍÍ¡É¡Ö¥ä¥ê¥¹¥«¥Ã¥×¥«¡¼¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï
¡Ö¥ä¥ê¥¹¡×¤Î¼êº¢¤Ê¡È¥Û¥ó¥»ÅÍÍ¡É¤¬À¨¤¤
¡¡¥È¥è¥¿¤ÎÉáÄÌ¼Ö¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î¥Ü¥È¥à¥é¥¤¥ó¤òÃ´¤¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¡Ö¥ä¥ê¥¹¡×¤Ï¡¢1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥â¥Ç¥ë¤È¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¡¢¤½¤·¤Æ1¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤¹¤ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢Àè¿Ê°ÂÁ´ÁõÈ÷¤ä±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â165Ëü7700±ß¤È¤¤¤¦Äã²Á³Ê¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡Ö¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¤ÎÄêÈÖ¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ä¥ê¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤ÇÁ°¿È¤È¤Ê¤ë¡Ö¥ô¥£¥Ã¥Ä¡×¤Î½éÂå¤Î»þÂå¤«¤é¥ï¥ó¥á¥¤¥¯¥ì¡¼¥¹¡Ê»²²Ã¼Ö¤ò1¼Ö¼ï¡¦1»ÅÍÍ¤Ë¹Ê¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¡Ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ù¡¼¥¹¼Ö¤È¤¤¤¦°ìÌÌ¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥È¥è¥¿¤Î¡Ö¤á¤Á¤ã¹ÅÇÉ¤Ê¥ä¥ê¥¹¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê20Ëç¡Ë
¡¡¸½ºß¡¢¥ä¥ê¥¹¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¡Ê¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÂ¿¤¯¤ÏÀìÍÑÉÊ¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ë¹âÀÇ½¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë3¥É¥¢¤Î¡ÖGR¥ä¥ê¥¹¡×¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ï¥ó¥á¥¤¥¯¥ì¡¼¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³¹¤Ç¤â¤è¤¯¸«¤«¤±¤ëÉáÄÌ¤Î5¥É¥¢¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡ÄÌ¾ï¤Î¥«¥¿¥í¥°¥â¥Ç¥ë¤«¤éÇÉÀ¸¤¹¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç¥ï¥ó¥á¥¤¥¯¥ì¡¼¥¹ÍÑ¤Î¡Ö¥«¥Ã¥×¥«¡¼¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¥ì¡¼¥¹¥Ù¡¼¥¹¼Ö¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¥ä¥ê¥¹¤Î¥ï¥ó¥á¥¤¥¯¥ì¡¼¥¹¡Ö¥ä¥ê¥¹¥«¥Ã¥×¡×¤Ï¥Ê¥ó¥Ð¡¼ÉÕ¤¤Î¼ÖÎ¾¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ì¡¼¥¹¤Ê¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¼Ö¸¡ÂÐ±þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¡¼¥¹Æü°Ê³°¤ÏÉáÃÊ¾è¤ê¤Î¥¯¥ë¥Þ¤È¤·¤Æ»È¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥ä¥ê¥¹¤Î¥«¥Ã¥×¥«¡¼¤Ï¡¢1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó3µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë6Â®MT¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¤¿¡ÖX¡×¥°¥ì¡¼¥É¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥ì¡¼¥¹ÍÑ¤ÎÀìÍÑÁõÈ÷¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÀìÍÑ¥í¡¼¥À¥¦¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥Ã¥È¡Ê¥í¡¼¥À¥¦¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡¿¥ê¥¢14ÃÊ³¬¸º¿êÄ´À°µ¡¹½ÉÕ¡Ë¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¢¥¯¥¹¥ë¥Ï¥ÖÉô¥Ü¥ë¥È¡õ¥¹¥Ú¡¼¥µ¡¼¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¥ª¥¤¥ë¥¯¡¼¥é¡¼¡¢6ÅÀ¼°¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¡õ¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¥¢¥¤¥Ü¥ë¥È¡Ê¶¥µ»ÀìÍÑÉôÉÊ¡Ë¡¢¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¸¡Ê6ÅÀ¼°¡Ü¥µ¥¤¥É¥Ð¡¼¡Ë¡¢ÀìÍÑ¥Õ¥í¥¢¥Þ¥Ã¥È¡¢Á°¸å¤Î¸£°ú¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡¿¸£°ú¥Õ¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥ä¥ê¥¹¥«¥Ã¥×¤Ï¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Êµ¬Äê¡Ë¤Ç¥¨¥ó¥¸¥óÆâÉô¤Î¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò³«¤¤¤Æ²þÂ¤¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÆÃ¼ì¤ÊÉõ°õ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥ä¥ê¥¹ ¥«¥Ã¥×¥«¡¼¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥ä¥ê¥¹¥«¥Ã¥×¤Ë»²Àï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¸þ¤±¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¥È¥è¥¿¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¥µ¡¼¥¥Ã¥ÈÁö¹Ô¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤ä¡¢¥ä¥ê¥¹¥«¥Ã¥×°Ê³°¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë»²Àï¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ê1Âæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï234Ëü7400±ß¤È¡¢ÄÌ¾ï¤ÎX¥°¥ì¡¼¥É¤Î169Ëü9500±ß¤«¤é¤ª¤è¤½65Ëü±ß¹â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥«¥¹¥¿¥à¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTRD¡×¤òÍÊ¤¹¤ë¥È¥è¥¿¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥¸¥ó¥°¡õ¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È¡ÊTCD¡Ë¤¬1Âæ1Âæ¹©¾ì¤Ç²ÍÁõ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢·è¤·¤Æ³ä¹â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£