「王朝をさらに確固たるものに」ドジャース、タッカー獲得の“本命”も…ヤンキース、ブルージェイズと争奪戦か

ドジャースは2球団とタッカー争奪戦か

カブスからFAとなったカイル・タッカーの移籍先が注目されている。

ドジャースが獲得の本命と噂されているが、米メディア『USA TODAY』のボブ・ナイチンゲール記者によれば、複数球団のGMがヤンキース、ブルージェイズに移籍する可能性もあると予想しており、3球団による争奪戦となるかもしれない。

ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は「ドジャースとヤンキースはどちらもレギュラーシーズン後に外野手がFAとなり、ドジャースはマイケル・コンフォートを、ヤンキースはコディ・ベリンジャーを失うだろう」と記し、「ブルージェイズは今オフ、外野手のFA流出はないが、タッカーをネーサン・ルークスに代わって起用する可能性がある」と見ている。

タッカーは今季ケガの影響で後半戦は調子を落としたが、トータルでは打率.266、出塁率.377、長打率.464、OPS.841をマーク。シルバースラッガー賞も受賞している。