「彼を気の毒に思うことも…」ド軍コーチが明かす“舞台裏での葛藤” MVP大谷翔平の二刀流ルーティンは「異常だ」

シーズンに渡ってコンディションを維持した大谷の準備の力は偉大だ(C)Getty Images

球団内からも称賛の声が止まらない。

現地時間11月13日、全米野球記者協会（BBWAA）の記者投票による各リーグの最優秀選手（MVP）が発表され、ナ・リーグは、ドジャースの大谷翔平が3年連続4度目の満票受賞を果たした。投打二刀流で圧倒的な存在感を放っており、そんな日本人スターの鉄人ぶりには、同球団の打撃コーチも舌を巻いている。

今季レギュラーシーズンは、打者として打率.282（リーグ13位）、55本塁打（2位）、102打点（6位）、OPS1.014（1位）と躍動した大谷。6月中旬からは、約2年ぶりの投手復帰も果たし、14試合の登板で1勝1敗、防御率2.87、62奪三振、WHIP1.04を記録するなど、まさに超人的な二刀流パフォーマンスだった。

MVP発表後、米ラジオ局『MLB Network Radio』のXでは、ドジャースで打撃コーチを務めるアーロン・ベイツ氏のインタビューが投稿され、「マウンドから降りたら、すぐに打撃の準備を始める。異常だ」「彼を2番で打たせるか、ドク（デーブ・ロバーツ監督）も何度か検討していた」と“舞台裏での葛藤”が明かされている。