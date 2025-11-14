Ｓｎｏｗ　Ｍａｎ、今年も紅白出場しない意向　ＮＨＫは「番組大いに盛り上げる存在」とオファーも

Ｓｎｏｗ Ｍａｎが、大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」に出場しない意向であることが１３日、関係者への取材で分かった。同局はオファーしていたものの、出場は実現しない見通し。

ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ所属タレントは、直近２年出場はない。２３年９月に旧ジャニーズ事務所が創業者のジャニー喜多川氏の性加害を認めて以降、ＮＨＫは同社所属タレントへの新規出演依頼を見合わせ、同年の紅白は４４年ぶりに同社タレント出場がゼロに。翌２４年１０月には、同社タレントの起用再開が発表されたものの、ＳＴＡＲＴＯ社と同局の交渉が難航し、２年連続出場なしとなっていた。

３年ぶりに同社からの出演復活に向け、ＮＨＫ側は「Ｓｎｏｗ Ｍａｎは今年を代表するアーティストの筆頭格。幅広い年齢層に支持され、活躍も申し分なく、番組を大いに盛り上げてくれる存在」としてオファーしたものの、同社やメンバーらの意向で今年も出場は見送りとなった。同社からは、Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅら他グループの出演が見込まれる。

Ｓｎｏｗ Ｍａｎは、２０年に紅白初出場が決まったもののメンバーの体調不良などで辞退し、翌２１年にリベンジ出場。デビュー当時から一貫して“ファンファースト”を掲げる９人は、紅白出場なしとなった２３、２４年は「たくさんのファンのみんなと一緒に、大みそかの夜を過ごしたい」とＹｏｕｔｕｂｅ生配信を実施。２３年は同時接続数歴代１位の１３３万人、２４年も約１２７万人を記録し、好評を得てきた。今年の年末配信の実施有無については発表されていない。

紅白不出場は他にも。同社屈指の人気を誇るＳｉｘＴＯＮＥＳは、昨年に続き大みそかは、年越し音楽フェス「ＣＯＵＮＴＤＯＷＮ ＪＡＰＡＮ」（千葉市・幕張メッセ）のステージに出演する。出番は夕方を予定しているが、関係者によると、紅白には出場しないという。