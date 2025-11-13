かまいたち、後輩芸人にミス指摘も…逆ギレで修羅場！怒号飛ぶ事態に「マジ腹立ってた」

かまいたち（山内健司、濱家隆一）が体を張ってさまざまな企画に“ガチ”で挑む人気番組『かまいガチ』。

11月12日（水）の同番組では、企画「離婚した大ちゃんにこっそり新生活の資金を渡して励ましたいねん」が放送された。

以前の『かまいガチ』で離婚を発表した、ちゃんぴおんず・大ちゃん。今回はそんな大ちゃんにさまざまな対決でうまく勝たせて、賞金を全額持って行ってもらうという企画が行われた。

この日集まったのは、みなみかわ、ネルソンズ・和田まんじゅう、相席スタート・山添寛。最初の競技・ボウリングでは、大ちゃん以外のメンバーで事前に「接戦で勝たせて喜ばせる」「ガターは2回まで」などと作戦を決めて臨む。

そして、大ちゃんを加えて「準レギュラー選手権」という偽企画がスタート。

大ちゃんが一投目で8ピン倒したのに対し、みなみかわは9ピンを倒すという展開に！ さらにその後スペアを出した和田が優勝し、早くも作戦が失敗してしまう。

ボウリング終了後、楽屋に戻るフリをして大ちゃん抜きで反省会を実施。まさかの優勝をはたした和田に共演者は非難の声を浴びせた。

「スペアは別にええねん」と切り出し、和田が優勝後に放った「僕も離婚してますしね」という失言が気になる様子の濱家。「大ちゃんが離婚したから励まそうっていう企画なんか一切言ってないのに…」と企画の本来の趣旨が大ちゃんにバレてしまう一言だと指摘し、和田は「あぶない…」と慌てた。

さらに和田より前に大ちゃんの優勝を潰したみなみかわにも飛び火。濱家は「諸悪の根源」とダメ出しが止まらない。

早くも企画不成立かと不穏な空気が流れるなか、次の競技は卓球。

1試合目はガチ感を演出する真剣勝負で山内がみなみかわに勝利。続く2試合目、和田は接戦で大ちゃんを負けるべきところだったが、結果は1対5で大ちゃんの圧勝となった。これに濱家は「見応えない」とイラ立ちを隠せない。

最終的には、山添と山内のファインプレーで、接戦で盛り上げて大ちゃんに勝利させることに成功。

試合後、山内は和田に対して「なんにも大ちゃんの良さを引き出せていない。山添と俺の試合は大ちゃんがスーパープレーしてくれてるよ」と叱る。

すると、和田は「（大ちゃんが）スーパープレーすればするほどマジで腹立ってました」と衝撃の一言を放ち、一同は「それはおかしい」とドン引きする。

分が悪い和田はさらにエスカレートし、「チームみたいなこと言おうや！ミスしても」と逆ギレ。みなみかわが「足を引っ張っている」と物申すと、「難しいやん！できないことあるやろ。それに対して言いすぎだろ、お前ら」と怒号が飛び、現場は修羅場となった。

あまりの激昂ぶりに濱家は「（大ちゃんに）聞こえるから」となだめるが、和田は「関係ねぇよ！」と言い放ち、手に負えない状態に。仲間割れの危機に一同はあ然としていた。